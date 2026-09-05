Tadej Pogacar se despide del Mundial y pone fecha a su posible retirada del ciclismo

El esloveno ha dado por cerrada la temporada y ha confirmado su renovación con el UAE hasta 2032, pese a sus propias palabras de que no estaría demasiados años más activo

Tadej Pogacar ha acabado de golpe con dos debates que había abiertos desde su caída y retirada de la Vuelta a España. el primero es si estaría recuperado para correr el Mundial y defender su corona y el segundo es la fecha de su retirada.

Este segundo no es que fuera una gran incógnita, sino que él mismo había asegurado que no estaría muchos más años en activo y que se retiraría antes de ver bajar su rendimiento. Sin embargo, este sábado, el UAE Team Emirates ha confirmado que la renovación del número uno del mundo hasta 2032.

En cuanto a la primera duda, los médicos le han aconsejado que no fuerce su recuperación y, con ello, ha decidio dar por finalizada la temporada, renunciando así mismo, aparte de al Mundial, al último de los Monumentos que aún quedan por disputarse, Il Lombardía, que se disputa tras la cita mundialista.

Pogacar seguirá activo hasta 3032

"El equipo UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogacar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando así el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", apunta el UAE en el comunicado donde confirmaba la continuidad del esloveno durante cinco años más.

"Pogacar ha sido una pieza fundamental del equipo desde su incorporación en 2019, creciendo junto a la organización y logrando algunos de los mayores éxitos en la historia de este deporte", concluye el equipo, que quiere con ello tener en sus filas al esloveno hasta el previsible final de su carrera.

El propio Tadej Pogacar se complacía en ratificar esa continuidad en el mismo comunicado. "Desde el principio, en este equipo me he sentido como en mi hogar. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032. Aún tengo mucho por lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo", señala el cinco veces campeón del Tour de Francia, que quiere seguir batiendo récords.

El esloveno se despide de la peor forma

Si esa fue la parte alegre, la triste estuvo en la decisión de dar por finalizada la temporada tras su reciente operación en Barcelona. Esta vez era el propio Pogacar el que confirmaba su decisión de no pelear por el Mundial ni por el Giro di Lombardia. "No es así como quería que terminara mi temporada", reconoce el esloveno.

"Ahora mismo, lo más importante es recuperarme bien y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita. Ha sido una temporada con muchos momentos especiales y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Ahora me centraré en recuperarme, apoyar a mis compañeros desde casa y volver el año que viene listo para lo que venga", señala Tadej Pogacar.

Mauro Gianetti, director y CEO del UAE Team Emirates, apoyaba esta decisión. "Tras su accidente, no hay ninguna presión para que Tadej regrese a la competición este año. Su salud y recuperación son la prioridad. Ha dado muchísimo durante toda la temporada y ahora lo correcto es que se tome el tiempo necesario para recuperarse por completo", sentenciaba.

El médico detalla que las heridas de Pogacar son importantes

Quien daba los detalles de cómo había transcurrido todo tras su operación era el doctor Adrian Rotunno, que aseguraba que Pogacar se estará recuperando "bien" de la cirugía y que el equipo está muy contento con su "recuperación".

"Dada la combinación de sus lesiones —la conmoción cerebral, la fractura cervical estable C7 y la fractura abierta de clavícula— tras su caída, hemos decidido, junto con Tadej, que no volverá a competir esta temporada", añadía el médico, para quien "su salud es primordial y la prioridad ahora es permitir que cada una de estas lesiones sane por completo y que progrese en su rehabilitación de forma controlada".

El doctor Rotunno, con ello, se aseguraba que Tadej Pogacar no tendría presión para recuperarse. "Tanto la fractura de clavícula como la cervical, tras la operación, requerirán un periodo de rehabilitación estructurado. Igualmente importante es que progrese cuidadosamente a través de un protocolo gradual de recuperación de la conmoción cerebral, con monitorización neurológica continua. Solo cuando esté médicamente recuperado y físicamente preparado, se le podrá autorizar a aumentar gradualmente la carga de entrenamiento", confirmó. De momento, reposo absoluto.