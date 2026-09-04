El plan de Deco para el Barça si Julián Álvarez no llegaba

El Barcelona no tendrá a Julián Álvarez, pero Deco llevaba meses preparando un plan alternativo ante la dificultad de cerrar su fichaje. Gordon, Hamza Abdelkarim y, finalmente, Gabriel Jesús forman las soluciones que el club ha encontrado para reforzar la delantera

El Barcelona cerrará el mercado sin Julián Álvarez, el delantero que durante buena parte del verano fue señalado como el gran objetivo para reforzar la punta de ataque. Sin embargo, en los despachos del Camp Nou no se quedaron de brazos cruzados y Deco llevaba meses preparando diferentes escenarios ante la dificultad de sacar al argentino del Atlético de Madrid.

El director deportivo azulgrana siempre fue consciente de que la operación era complicada. Por eso, mientras el nombre de Julián seguía encima de la mesa, comenzó a trabajar en otras alternativas con las que garantizar que Hansi Flick tuviera recursos suficientes para la posición de delantero centro. Aquí apareció el nombre de Anthony Gordon.

Gordon, el delantero que Deco descubrió en el Newcastle

Aunque el internacional inglés tiene en el extremo su posición habitual, Deco quedó especialmente impresionado al analizar sus actuaciones como delantero centro con el Newcastle durante la pasada temporada. El director deportivo valoró especialmente su movilidad, su capacidad para interpretar los espacios y la facilidad con la que puede cambiar de posición sin perder presencia ofensiva. Gordon podía actuar abierto en banda, pero también ocupar posiciones interiores y ejercer como referencia más adelantada.

La apuesta se llevó con máxima discreción. Deco contactó con el entorno del jugador y realizó varios viajes a Londres hasta conseguir encarrilar una operación que terminó cerrándose el 27 de mayo. Mientras todas las miradas estaban puestas en Julián Álvarez, el Barça ya tenía preparada una alternativa.

La polivalencia de Gordon fue uno de los aspectos que más convencieron a Deco. El director deportivo azulgrana considera que puede ofrecer profundidad desde la banda, atacar espacios y, cuando el partido lo requiere, jugar por dentro y participar en la construcción. Su físico también le permite aportar en el área y actuar como rematador. Por eso, Deco trasladó en su entorno una idea muy clara: Gordon podía ser una solución tanto para el extremo como para el puesto de '9', dependiendo de las necesidades de Flick.

Hamza Abdelkarim también ganó protagonismo. La irrupción de Hamza Abdelkarim aportó otra solución para la delantera. El joven futbolista fue ganándose un sitio y demostró que podía competir por minutos en una posición que durante meses parecía estar condicionada por el futuro de Julián. Así, el Barça llegó al tramo decisivo del mercado con la tranquilidad de no tener que lanzarse al mercado por obligación. Si la operación por el argentino se frustraba, el club ya tenía recursos preparados.

Gabriel Jesús, el último movimiento

La llegada de Gabriel Jesús por diez millones de euros se convirtió en una de las grandes sorpresas del cierre del mercado. El brasileño firma por dos temporadas, con una tercera opcional, en una operación que el Barça considera una oportunidad de mercado. El coste permite al club asumir un riesgo económico limitado y, si el delantero consigue recuperar su mejor versión, la apuesta podría resultar especialmente rentable en el terreno deportivo.

De esta manera, la delantera azulgrana termina tomando una forma muy diferente a la imaginada al comienzo del verano. Julián Álvarez no llegará y continuará, salvo sorpresa, en el Atlético de Madrid, pero Deco llevaba tiempo preparando el escenario.