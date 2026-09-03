Inesperado palo a Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid: "No juegas hasta el 1 de enero"

Mourinho, técnico del Real Madrid, fue contundente cuando fue cuestionado por cómo ha gestionado el cuadro colchonero el deseo del argentino de salir del Metropolitano. "No hay quien lo conozca mejor que Simeone", afirmó

Julián Álvarez será jugador del Atlético de Madrid, previsiblemente, durante toda la temporada 2026/27 siempre y cuando el argentino no vuelva a solicitar salir del cuadro colchonero en el próximo mercado de fichajes de invierno. Julián Álvarez expresó su deseo de fichar por el Barcelona en pleno Mundial con Argentina y ahí empezó una guerra abierta, con cruce de declaraciones inclusive, entre el propio Atlético de Madrid y el cuadro culé.

Finalmente, incluso después de que Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, afirmase que no negociaría con el Barcelona y que podría llegar a plantearse una salida a otro club (existía interés en Inglaterra por parte del Arsenal), Julián Álvarez decidió horas antes del final del mercado, cerrar su salida ante la imposibilidad de llegar al Barcelona, el que era su verdadero deseo. Este mismo jueves, un 'actor invitado' al caso de Julián Álvarez que por el momento parece estar cerrado, dio su opinión al respecto. Fue Mourinho, técnico del Real Madrid y el luso fue contundente.

Mourinho 'apoya' al Atlético de Madrid en el caso Julián Álvarez

José Mourinho en primer lugar afirmó que Simeone es la persona indicada ya que su homólogo en el Atlético de Madrid es quién mejor conoce tanto la situación del jugador como el propio club: "Mira, la situación específica de la que tú hablas... No hay quien lo conozca mejor que Simeone, no hay quien conozca mejor el club que Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación con esta situación".

El técnico del Real Madrid prosiguió a pesar de que instantes antes había apuntado que no diría nada, para dejar clara cuál sería su postura en el caso de que en su equipo explotase un caso como el de Julián Álvarez. Mourinho abogó por sentar al jugador hasta que estuviese "satisfecho" y vaticinó que Julián Álvarez será importante en el Atlético de Madrid hasta el final de 2026: "Yo lo que normalmente digo es que, cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Por eso, mi sensación es que, a partir de ayer y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club".

Mourinho este jueves en rueda de prensa

La 'vuelta' de Julián Álvarez

El último partido en el que se pudo ver a Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid fue ante el Villarreal. El argentino saltó al césped del Metropolitano bajo una intensa pitada, la misma que recibió cuando su nombre sonó por megafonía o cuando saltó a calentar. Julián Álvarez trató de agradar aunque el argentino no podía ocultar su tristeza en un rostro que visibilizaba la mala situación que estaba viviendo. Al terminar el encuentro y siendo recomendado por el propio Atlético de Madrid, Julián Álvarez no acudió a saludar a la grada y se retiró en solitario al vestuario en una imagen que ya forma parte del fútbol español.

Desde ahí, Julián Álvarez se ausentó de varios entrenamientos del Atlético de Madrid por encontrarse indispuesto y podría ser el próximo sábado a partir de las 16:15 en San Mamés ante el Athletic Club, cuando los colchoneros puedan volver a 'palpar' la situación del delantero argentino. La vuelta de Julián Álvarez al Metropolitano podría verse a mitad de septiembre, concretamente el 16 cuando los de Simeone se enfrenten al Real Madrid en el derbi madrileño. Un gol de Julián Álvarez ante el Real Madrid sería la mejor forma de poner el contador a cero y reconciliarse con la grada rojiblanca.