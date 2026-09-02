Dani Olmo lanza un mensaje al Atlético de Madrid: "Julián fue muy claro"

El futbolista del Barcelona no se cortó cuando le preguntaron por el fichaje fallido del argentino: "Él luchó por sus sueños". Pese a ello, el internacional con España ya mira a su tercer curso de azulgrana: "Nos espera un año muy bueno"

Dani Olmo ha sido homenajeado en la tarde de hoy en Terrassa, su localidad natal, con motivo de su campeonato del mundo logrado con España el pasado mes de julio. De esta manera, el jugador del Barcelona ha aprovechado para atender a los medios de comunicación presentes, en el pueblo catalán, para comentar diferentes temas de actualidad. Uno de ellos es el del fichaje fallido Julián Álvarez, sobre el que ha sido muy claro con su mensaje.

El Barcelona ha estado detrás de Julián Álvarez durante todo el mercado de fichajes, incluso con un Joan Laporta que fue tajante en unas declaraciones en los medios del club azulgrana. Sin embargo, la postura del Atlético de Madrid no dejaba dudas. Gil Marín se mostró tajante durante los meses anteriores ante cualquier intento del equipo culé en fichar al argentino, que seguirá un curso más a las órdenes del 'Cholo' Simeone.

Dani Olmo, sobre el 'caso Julián Álvarez': "Entender, no lo entiendo"

De esta manera, Dani Olmo explicó sus sensaciones al llegar a Terrassa para ser homenajeado por el Mundial conquistado por España, en el que incluso llegó a tener un papel especial con Luis de la Fuente al frente: "Tenía ganas de poder venir y celebrar con toda la afición este éxito que es ganar un Mundial para todo el país. Hemos conseguido algo muy grande, pero esto continúa".

Tras ello, el jugador del Barcelona fue preguntado por el 'caso Julián Álvarez: "No, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no entiende, esa fue una. No hace falta ni decirlo. Como he dicho antes, la vida sigue. Esto no frena".

Dani Olmo: "Julián Álvarez es un gran jugador, un gran '9', de los mejores del mundo"

En este sentido, Dani Olmo pone el foco en su temporada con el Barcelona, con fichajes como los de Adeyemi, Gordon o Rodri Hernández, además del regreso de Cancelo: "A nosotros, personalmente, nos espera un año muy bueno, seguro. Hay mucha competencia porque los otros equipos también se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al cien por cien".

Sin embargo, el internacional con España volvió a insistir en el tema de Julián Álvarez, que por su parte deberá centrarse en el Atlético de Madrid: "Julián es un gran jugador, un gran nueve, de los mejores del mundo sin duda. Así es el fútbol, unas cosas pasan y otras no. La vida continúa. La vida sigue. El club ha hecho un trabajo magnífico y se ha reforzado la plantilla de manera espectaular".

El reto de Dani Olmo en su tercera temporada en el Barcelona

Dani Olmo también comentó los objetivos que se pone en la que es su tercera temporada como jugador del Barcelona, dónde tiene contrato hasta junio de 2030: "El objetivo es ganarlo todo, como siempre hemos hecho. Llevamos dos años de muchos éxitos a nivel nacional y ahora queremos también a nivel Europeo", apuntó el de Terrassa, que se quedaron a las puertas de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League.

En cualquier caso, Dani Olmo apunta a ser de nuevo un jugador importante para Hansi Flick. Tras dos suplencias consecutivas, ante el Elche y Athletic Club, el centrocampista volvió al once titular para el duelo del pasado lunes frente al Rayo Vallecano, disputando un total de 64 minutos. Tras jugar 33 encuentros la pasada campaña en LaLiga, todo parece indicar que el de Terrasa volverá tener un rol determinante en la 26/27.

Además, Dani Olmo, que habló de la polémica de la final del Mundial, ha mejorado considerablemente sus números en los últimos meses. Pese a que bajó en el número de goles, firmando siete la pasada campaña, alcanzó las ocho asistencias en LaLiga, siendo clave en los últimos metros. Ahora, el jugador ha arrancado un curso sin tener referencias como Lewandowski ni Ferran Torres, pero otras amenazas como Raphinha o Adeyemi.