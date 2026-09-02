Marc Casadó ya pone rumbo al Deportivo: "Dejar de jugar en el Barcelona siempre es complicado, pero estoy ilusionado con lo que se viene"

Marc Casadó ya pone rumbo a A Coruña. El centrocampista del Barcelona llega cedido hasta junio, con una opción de compra no obligatoria de 30 millones, y aterriza en Galicia con la ilusión de recuperar el protagonismo perdido en el conjunto azulgrana

Marc Casadó ya tiene nueva casa. El centrocampista del Barcelona se convertirá en el décimo y último fichaje del Deportivo y llegará a A Coruña en las próximas horas para comenzar una nueva etapa que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Lo hará cedido y con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros.

El internacional español fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto de El Prat antes de tomar el vuelo hacia Galicia. Allí, todavía con la emoción de abandonar temporalmente el club en el que se formó, reconoció sus ganas de comenzar esta nueva aventura. "Dejar de jugar un año en el Barcelona siempre es complicado, cuesta marchar de casa, pero me han hecho llegar un proyecto muy guapo, un buen proyecto, y estoy muy ilusionado con lo que viene". Casadó sabe que dejar el Barça no es una decisión sencilla, especialmente para un futbolista formado en La Masia y que ha conseguido llegar hasta el primer equipo. Sin embargo, la falta de protagonismo y la enorme competencia en el centro del campo han terminado empujándole a buscar una salida que le permita recuperar minutos y responsabilidad.

Una operación que se cerró sobre la bocina

La llegada de Casadó al Deportivo fue una de las operaciones que más se hizo esperar en el último día de mercado. El conjunto gallego llevaba tiempo interesado en el centrocampista y tuvo que hacer auténticos malabares para encontrar el encaje económico necesario. El Deportivo terminó apostando por una fórmula de cesión, aunque el Barcelona introdujo durante las últimas horas una condición que retrasó el acuerdo: una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros para el próximo verano.

El movimiento estuvo prácticamente encaminado durante la tarde, pero la petición azulgrana provocó que las conversaciones se alargaran hasta casi la medianoche. La predisposición del propio futbolista resultó determinante para desbloquear la operación. Además, el Barcelona asumirá una parte de la ficha del centrocampista durante su estancia en A Coruña, una circunstancia fundamental para que el Deportivo pudiera afrontar su incorporación.

Casadó rechazó otras opciones

El Deportivo no fue la única alternativa que tuvo sobre la mesa el jugador. Durante las últimas semanas, el centrocampista había despertado interés en varios mercados y también aparecieron propuestas procedentes de Turquía y Arabia Saudí.

La vía turca llegó a ganar fuerza en las últimas horas, mientras que otros clubes europeos también habían preguntado por su situación. Sin embargo, Casadó terminó decantándose por el proyecto blanquiazul y por una opción que considera especialmente atractiva desde el punto de vista deportivo. Su prioridad era clara: jugar.

"Todos tenemos cosas que mejorar"

Antes de embarcar, Casadó también fue preguntado por algunas de las decisiones tomadas por el Barcelona durante su salida, entre ellas la retirada de su dorsal. El jugador quiso restar importancia a cualquier posible conflicto con el club azulgrana. "¿Quitarme el dorsal? Ya he hablado con ellos. Todos tenemos cosas que mejorar, todos hacemos cosas bien y cosas mal y ya está". Un mensaje conciliador antes de poner punto y seguido a su etapa en Barcelona.

Ahora comienza el reto en A Coruña. Casadó aterriza en el Deportivo con la intención de recuperar el protagonismo perdido y demostrar que todavía tiene mucho que decir en el fútbol de élite. Mientras tanto, el Barcelona seguirá teniendo sus derechos y observará de cerca la evolución de un futbolista cuyo próximo año puede ser clave para decidir su futuro como azulgrana.