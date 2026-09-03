Giménez señala su "dura" salida del Atlético de Madrid: "Entendía la situación del club"

Pese a que ha firmado por el Deportivo en calidad de cedido, el central uruguayo se emociona valorando su marcha del conjunto de Simeone: "13 años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo..."

José María Giménez comienza una nueva temporada al frente del Deportivo. Tras un verano de rumores en torno a su futuro, el central uruguayo ha firmado con el equipo de Antonio Hidalgo para la presente temporada, en calidad de cedido. En este sentido, el jugador ha sido presentado en el día de hoy, en el que ha explicado sus sensaciones al salir de Madrid por primera vez en 13 años, algo que no ha sido nada fácil para el futbolista.

Cabe recordar que Giménez viene de tener continuidad en este arranque de temporada en el Atlético de Madrid. Pese a que no tuvo minutos en el debut contra el Málaga en el Metropolitano, el uruguayo disputó parte del segundo tiempo en los siguientes encuentros de LaLiga EA Sports, frente al Villarreal y Sevilla. Sin embargo, la dura competencia en la parcela defensiva y la postura de Simeone le han hecho buscar una salida.

Giménez: "A medio día le di mi palabra a Fernando Soriano de que los había elegido y la cumplí"

Giménez empezó comentando sus sensaciones al llegar al Deportivo: "Estoy muy contento y feliz de estar aquí. Agradecer a Fernando Soriano que fue quien me llamó en primera instancia, a mi familia, y a mis amigos que me acompañaron en este viaje. Y a mi amigo Jaco. La seriedad que tiene el club y su proyecto. Como se maneja, la ciudad... a la hora de pensar en el fútbol uno no sólo piensa en uno mismo, piensa en todo".

Además, el central uruguayo desvela que "a medio día le di mi palabra a Fernando Soriano de que los había elegido y cumplí mi palabra. Desde que juego al fútbol siempre tengo unos valores que me gusta siempre llevarlos conmigo. Juego al fútbol porque siento el fútbol porque lo amo y porque me da también de comer, no te miento. Cuando me hablaron de lo que era el Depor y de su proyecto me generó muchísima ilusión".

Giménez: "La ambición que tiene el Dépor es hacer una buena temporada y soñar en grande"

Sobre sus objetivos en el Deportivo, Giménez explica que vino "con una ilusión tremenda de aprender y de adaptarme lo máximo posible al equipo. Desde la humildad, sacrificio y el esfuerzo. Por ahí parte mi forma de pensar. La ambición que tiene el Dépor hacer una buena temporada y pensar y soñar en grande. Por qué no soñar e ilusionarse. No pensar en grande. Tenemos un plantel que va a competir de la mejor manera posible".

Por otro lado, Giménez valoró su estado físico actual: "Vengo con mucho rodaje. Con muchos minutos. No me perdí ni un entrenamiento. Jugué los dos partidos. Vengo súper bien a nivel físico. Lo táctico y lo que necesita el entrenador y el equipo es lo más complicado. Adaptarse bien y saber qué tipo de compañeros tengo al lado e intentar ayudarlos".

Giménez: "Desde la humildad claro que intentaré ayudar a los más jóvenes aquí en el Deportivo"

Giménez también quiso hablar de su nuevo rol en el Deportivo: "¿Ser tutor de los más jóvenes? ¿Enseñar? Uno tiene que aceptar la edad que tiene y su experiencia. Desde la humildad claro que intentaré ayudar a lo más jóvenes aquí en el Deportivo. En la vida y en el fútbol se aprende todos los días. Y yo también estoy abierto a aprender y a seguir creciendo. Estoy dispuesto a aceptar ese rol".

El uruguayo, del que se despidió Koke, destacó lo que más le llamó la atención del Deportivo: "Lo que mas me gusto del proyecto es la seriedad. Cuando me llamen yo me comunico con gente de los alrededores para que me hablen del club. Me transmiten tranquilidad y seriedad en el proyecto y así es más fácil elegir. Soy un hombre de palabra y en el fútbol cada vez hay menos. No era cuento lo que me contaban".

Giménez recalca que no dudó "un segundo y estoy muy contento con la decisión. Y estoy muy contento de la decisión que he tomado". Aunque salir del Atlético es "duro. 13 años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo. Entendía la situación del club y necesitaban mi ayuda. Como lo quiero. Lo iba a ayudar. Yo ya sabia la situación el año pasado. Cuando se plantea la situación se ven las posibilidades. Un nuevo comienzo y una nueva etapa es complicado".