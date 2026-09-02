Carlos Romero no le teme al Deportivo: "Somos capaces de ganar a cualquiera"

Carlos Romero ha hablado en los días previos a su vuelta a La Cerámica, dónde los de Iñigo Pérez buscarán los tres puntos ante el conjunto de Antonio Hidalgo: "Con ganas de la primera victoria" y "muy contento de volver a casa"

Carlos Romero está siendo uno de los indiscutibles esta temporada en el Villarreal. El lateral ha vuelto tras su cesión en el Espanyol y ha ocupado el hueco que dejó Pedraza, que firmó por la Lazio. Sin embargo, el arranque, con Iñigo Pérez, al frente, no ha empezado como le hubiese gustado, con dos empates y una derrota, ante el Alavés en Mendizorroza. El jugador de 24 años ha confesado que "la realidad" en estos momentos.

Carlos Romero: "Con ganas de conseguir la primera victoria"

De esta manera, Carlos Romero ha hecho balance de las tres primeras jornadas: "Bueno, al final con ganas de conseguir la primera victoria, creo que al final no tenemos la puntuación que queríamos. Eso es una realidad lo de los resultados, pero creo que el equipo está confiado, está a gusto con la forma que venimos jugando. El sistema creo que a todos nos acopla bien y pienso que solo falta que lleguen los tres puntos".

Sobre su regreso a La Cerámica, Carlos Romero ha confesado que está "muy contento de poder estar aquí, de estar tranquilo, de volver a la que considero que es mi casa. Este año creo que tenemos una oportunidad bonita de conseguir grandes cosas y, ojalá que con la Champions, LaLiga y la Copa, podamos hacer algo bonito".

Carlos Romero: "Era la idea, en mi cabeza y la del club era que tenía que salir"

Por otro lado, Carlos Romero ha recordado cómo ha sido el proceso de volver al Villarreal: "Al final era la idea, en mi cabeza y la del club era que tenía que salir. Yo era el primero que era consciente de la realidad y creo que me vino muy bien, era mi idea y al final pues creo que he cumplido. Creo que se ha visto mi crecimiento, era para lo que iba, para volver aquí a ser mejor y la verdad es que se ha cumplido".

El lateral del Villarreal asume el reto de la UEFA Champions League: "Muy feliz, la verdad es que muy feliz, creo que me siento preparado para afrontar este reto. En la Champions creo que están los mejores, ahí sí que están los mejores de toda Europa y bueno, creo que este año es bonito también para mí el poder medirme a ese nivel y veremos a ver dónde soy capaz de llegar".

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Carlos Romero: "Me siendo individualmente muy a gusto, tanto por dentro como por fuera"

Sobre la posición en el campo, Carlos Romero ha explicado que "me siento individualmente muy a gusto, creo que tanto por dentro como por fuera, Según la idea del partido, la forma que tengamos nosotros de jugar, pues hay que acoplarse. Yo estoy contento, creo que el míster también, y poco a poco pues hay que coger conceptos. Debemos seguir creciendo, obviamente esta no es de un día para otro".

Además, el futbolista del Villarreal apuntó "que al final el sistema de Iñigo depende de presionar muchísimo, de correr mucho, creo que nos exige un montón. La verdad es que bueno, estamos contentos, somos capaces de hacerlo y creo que podemos cumplir. Creo que el equipo está con muchísimas ganas de conseguir la victoria, creo que nos merecemos tres puntos ya. Estoy seguro que lo vamos a conseguir con nuestra gente".

Carlos Romero: "No he podido aún sentir lo que es jugar aquí"

Carlos Romero espera su regreso en La Cerámica, tras disputar tres partidos a domicilio: "Sí, tengo muchísimas ganas de volver a jugar aquí. Me ha tocado jugar tres partidos fuera, no he podido aún sentir lo que es jugar aquí, pero bueno, como te digo, con muchas ganas. Con muchísimas ganas de que llegue el partido, de volver a sentir a la afición, de jugar en casa y de poder ganar ya".

El ex del Espanyol no puso excusas ante el calendario del Villarreal: "Sabemos el calendario que tocaba, este año va a ser así, vamos a tener partido cada tres días, creo que tenemos una plantilla amplia, tenemos plantilla de sobra para repartir minutos. Si hay que jugar todos los partidos, pues se juega, estamos capacitados, creo que hoy en día no hay ningún problema, la plantilla está preparada más que de sobra".

Carlos Romero: "Creo que nadie estuco contento con lo que pasó en Champions"

Sobre las mejoras en la Champions, Carlos Romero explicó que "al final creo que nadie estuvo contento con lo que pasó la temporada pasada en Champions, pero creo que tenemos una oportunidad ahora. Otro año más de disputar la máxima competición, de ver de lo que somos capaces, creo que estoy seguro y convencido de que lo vamos a conseguir, vamos a hacer una gran Champions".

Por último, Carlos Romero habló del encuentro que enfrentará al Villarreal, que viene de caer ante el Alavés, contra el Dépor: "Creo que han firmado muy bien, pero bueno, como te digo, nosotros creo que también tenemos una plantilla increíble, considero que somos de las mejores plantillas que hay en la liga, por lo que creo que somos capaces de ganar a cualquiera".