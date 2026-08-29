El Villarreal agrava su mal inicio liguero y prolonga una particular maldición en Mendizorroza

El equipo de Iñigo Pérez todavía no ha estrenado el casillero de triunfos y solo suma dos puntos de nueve posibles en tres jornadas; la derrota ante el Alavés vuelve a poner de manifiesto las enormes dificultades que encuentra el equipo amarillo cada vez que visita Vitoria

El Villarreal no termina de arrancar. Después de los empates frente al Racing de Santander y Atlético de Madrid, el equipo de Iñigo Pérez encajó este viernes su primera derrota del curso al caer por 1-0 ante el Alavés en Mendizorroza.

Este tropiezo deja al 'Submarino' con solo dos puntos de nueve posibles y agrava una estadística histórica que se ha convertido en una auténtica losa para los castellonenses.

Siete visitas y solo una victoria desde 2020

El dato es contundente. El Villarreal no gana en Mendizorroza desde el 25 de enero de 2020, cuando se impuso por 1-2 gracias a los goles de Carlos Bacca y Fernando Niño. Desde entonces, ha disputado siete encuentros ligueros en Vitoria, con un balance de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

La secuencia posterior a aquel triunfo resulta especialmente negativa: Alavés 2-1 Villarreal (2021), Alavés 2-1 Villarreal (2022), Alavés 1-1 Villarreal (2024), Alavés 1-0 Villarreal (2025), Alavés 1-1 Villarreal (marzo de 2026) y Alavés 1-0 Villarreal (agosto de 2026).

En esos siete desplazamientos, el Villarreal ha marcado seis goles y ha encajado nueve, quedándose sin marcar en tres ocasiones. Además, solo logró mantener su portería a cero en una de esas visitas.

Mendizorroza, una asignatura pendiente

La derrota de este viernes prolonga así una racha que atraviesa diferentes generaciones de jugadores y entrenadores. El Villarreal ha sido capaz durante este periodo de competir y ganar en algunos de los campos más complicados de Primera, pero Mendizorroza continúa resistiéndose.

El último triunfo, aquel 1-2 de enero de 2020, tuvo además un desenlace especial. Bacca adelantó al equipo castellonense, Joselu empató en el tramo final y Fernando Niño, en su debut en Primera, marcó en el minuto 89 el tanto definitivo.

Dos puntos de nueve y tres partidos fuera de casa

El mal inicio del Villarreal no se limita a la mala estadística de Vitoria. El conjunto de Iñigo Pérez ha comenzado el campeonato con dos empates y una derrota, después de igualar 2-2 ante el Racing de Santander, repetir resultado frente al Atlético de Madrid y caer ahora ante el Alavés.

El calendario ha obligado al 'Submarino' a disputar sus tres primeros encuentros como visitante, una circunstancia que ha impedido al equipo jugar todavía ante su afición en este inicio de campeonato. El balance lejos de La Cerámica ha resultado ser bastante negativo con estos dos empates y una derrota, con cuatro goles a favor y cinco en contra.

En Mendizorroza, pese a dominar buena parte del encuentro y generar ocasiones suficientes para haber obtenido un resultado diferente, volvió a aparecer el problema que está marcando este arranque: la falta de eficacia en los metros decisivos. Los postes y las intervenciones de Sivera evitaron el empate y el Villarreal se marchó de Vitoria sin conocer todavía la victoria.