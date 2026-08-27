Alavés - Villarreal: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El 'Submarino' afronta su tercer partido consecutivo a domicilio con el objetivo de estrenar su casillero de victorias ante un Alavés que ha comenzado el curso sin conocer la derrota; los de Iñigo Pérez repetirán previsiblemente el bloque de las dos primeras jornadas, con Alassane Diatta de vuelta tras cumplir sanción y Nathan Saliba como principal novedad

El Villarreal CF afronta este viernes una nueva salida con la intención de dar un paso adelante y conseguir su primera victoria de la temporada. El conjunto amarillo visita Mendizorroza en la tercera jornada de LaLiga EA Sports después de arrancar el campeonato con dos empates, frente al Racing de Santander y al Atlético de Madrid.

Enfrente estará un Deportivo Alavés que ha firmado un buen comienzo de curso y que todavía no sabe lo que es perder. El conjunto vitoriano suma cuatro puntos y regresa a Mendizorroza con la intención de prolongar una dinámica positiva ante un Villarreal al que no derrota desde 2020.

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El partido entre el Deportivo Alavés y el Villarreal tendrá lugar este viernes 28 de agosto a las 21:30 horas en Mendizorroza. El encuentro se podrá seguir por televisión a través de DAZN.

Si lo prefieren, ESTADIO Deportivo también les narrará el encuentro en directo, minuto a minuto, y posteriormente les ofrecerá la crónica y las reacciones del encuentro.

Alavés: Quique mantiene su apuesta

El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores llega al encuentro después de imponerse al Getafe y empatar frente al Rayo Vallecano. En ambos encuentros, Mariano Díaz tuvo protagonismo, aunque todo apunta a que el delantero hispano-dominicano volverá a esperar su oportunidad desde el banquillo.

El técnico babazorro mantiene su confianza en la pareja formada por Lucas Boyé y Toni Martínez, una dupla que ya le ofreció un buen rendimiento durante la pasada temporada y que parte con ventaja para ocupar nuevamente la delantera.

La principal incógnita en el once estará en el centro del campo. Mikel Rodríguez y Denis Suárez se han repartido la titularidad durante las dos primeras jornadas, por lo que queda por resolver quién acompañará al resto del centro del campo alavesista.

En defensa, todo apunta a que Koski, Jony y Tenaglia volverán a formar la línea de tres, con Ángel Pérez y Abde Rebbach ocupando los carriles.

La única baja confirmada es la de Facundo Garcés, que continúa sancionado por la FIFA por el caso relacionado con las nacionalizaciones malayas ilegales.

Alineación probable del Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jony; Ángel, Pablo, Blanco, Mikel Rodríguez, Abde; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Villarreal: continuidad para buscar el primer triunfo

El Villarreal llega a Vitoria después de dos empates que dejaron sensaciones diferentes, pero con la intención de transformar esa regularidad en una primera victoria. Iñigo Pérez ha apostado por el mismo once en las dos primeras jornadas y todo apunta a que volverá a mantener la fórmula en Mendizorroza.

La salida de Willy Kambwala, cedido al Como esta misma semana, es una de las novedades del equipo. El central deja de estar disponible para el técnico madrileño, aunque la plantilla recupera a Alassane Diatta, que no pudo participar en los dos primeros partidos por sanción.

Además, la gran novedad en la convocatoria podría ser Nathan Saliba. El centrocampista internacional canadiense acaba de incorporarse al Villarreal y ya ha completado sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros, por lo que podría tener sus primeros minutos como jugador amarillo.

El resto de la plantilla está disponible y no se esperan grandes cambios respecto a las alineaciones utilizadas en las dos primeras jornadas. La intención de Íñigo Pérez es dar continuidad a un bloque que ya empieza a mostrar los mecanismos trabajados durante la pretemporada.

Alineación probable del Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Comesaña; Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Georges Mikautadze.

Un duelo para estrenar la victoria

El encuentro llega, por tanto, con objetivos diferentes pero igualmente importantes. El Alavés quiere mantener su condición de invicto y confirmar a Mendizorroza como un estadio complicado, mientras que el Villarreal busca aprovechar su buen inicio para sumar los tres primeros puntos del campeonato.

Los amarillos todavía no conocen la derrota, pero tampoco han conseguido ganar. Vitoria representa así la primera oportunidad de cambiar esa dinámica y empezar a mirar hacia la zona alta de la clasificación.