Alavés 1-0 Villarreal: Los babazorros duermen como líderes

Un gol de Lucas Boyé a la media hora de juego decanta la balanza para los vascos que suman 7 puntos de 9 posibles, mientras que los de Iñigo Pérez, atascados salvo el arreón final, no conocen la victoria esta temporada

El Alavés venció este viernes al Villarreal en Mendizorroza, que vivió su segunda fiesta de la temporada, y duerme esta noche como líder de Primera División. Un gol de Lucas Boyé a la media hora de juego les sirvió a los de Quique Sánchez Flores para vencer a todo un equipo de Champions League que, después de tres jornadas, no conoce el triunfo.

Este sábado equipos como el Sevilla FC y el Real Betis pueden superar al Alavés, pero de momento los babazorros pueden presumir de ser primeros. Son 7 puntos de 9 posibles los de un equipo con sello de autor, el de su entrenador. El orden en todo momento, unido a actuaciones individuales como las de Sivera con sus paradas o la solidez de Antonio Blanco en la medular son algunas de las explicaciones a lo sucedido.

El Villarreal, por su parte, bien podría decir que mereció algo más. Especialmente por el arreón final, con ocasiones en los palos. También a la madera estrelló una pelota el local Ángel Pérez, que también firmó un partido muy llamativo. Sin embargo los castellonenses se atascaron en algunas fases del choque y acabaron por caer derrotados. Es pronto pero no termina de arrancar el equipo de Iñigo Pérez.

El gol de Lucas Boyé a la media hora de juego

Los buenos resultados precedentes le dieron soltura y confianza al Alavés en el arranque del partido. Rebbach hacía daño por la izquierda y fue el primero que, con un disparo ajustado, asustó la meta defendida por Luiz Junior. Poco después la respuesta visitante fue con una maniobra en el área de Gerard Moreno, cuyo lanzamiento se fue fuera por poco. El paso de los minutos asentó a los de Iñigo Pérez que empezaron a pisar con más fuerza campo contrario. Claro que Lucas Boyé, con un latigazo, advirtió que los locales estaban al acecho.

Pasado el cuarto de hora el duelo se espesó. Aunque las fuerzas estaban igualadas, algunos errores en los pases del Alavés ofrecían ventaja al Villarreal. Georges Mikautadze sacaba a relucir su talento y generaba desborde. El georgiano protagonizó algunas acciones peligrosas. Con menos talento, pero con verticalidad, Buchanan fue el siguiente que sitió la meta de Sivera con un duro disparo que repelió el meta. El Villarreal crecía, aunque a la media hora recibió un duro golpe.

El Alavés golpeó con un gran gol con sello final de Lucas Boyé. Un cambio de juego de Blanco, una asistencia de Ángel desde la banda al centro del área y allí el argentino remachó al fondo de la red. El gol dio alas a los vascos y noqueó a los castellonenses. Ángel percutía una y otra vez desde la derecha. El Villarreal se levantó en los minutos finales de la primera parte y Gerard Moreno tuvo en sus botas un par de acciones en el área en las que no terminó de resolver. Al descanso se llegaba con la ventaja local.

De menos a más la segunda parte del Villarreal

El Villarreal salió con más intención tras el descanso, aunque sus dos primeras ocasiones fueron invalidadas por fuera de juego. El Alavés, con todo, se hacía fuerte atrás y concedía pocos espacios. Una lesión de Toni Martínez le daba la oportunidad de jugar a Mariano, quien también buen nivel había ofrecido en los dos primeros partidos. Gerard Moreno era el que mejor veía el fútbol para el equipo visitante, pero las llegadas no inquietaban demasiado la portería de Sivera. Iñigo Pérez, pasado el cuarto de hora, dio entraba a Freeman, Moleiro y Ayoze en un triple cambio.

Un balón suelto en el área dio la oportunidad a Ayoze pero tardó una décima más de lo conveniente y su remate no fue dañino. Los cambios del Villarreal dejaron demasiado solo a Pape Guaye en mediocampo y a la contra los de Quique Sánchez Flores encontraban espacios. En una de esas jugadas Ángel Pérez, que dejó grandes detalles, estrelló un balón al palo. Su posición de remate no le ofrecía demasiadas opciones. También la tuvo Antonio Blanco con una extraordinaria volea que se fue fuera por poco.

Por momentos el Villarreal se atascaba y, por si acaso, Antonio Blanco con sus recuperaciones y Sivera con sus paradas, destruían los ataques castellonenses. Una de ellas fue a una tremendo trallazo de Ayoze. Poco después fue se dio una jugada con hasta tres palos por parte de los castellonenses. Un remate de Foyth generó una pelota al poste y los rebotes fueron dos veces más a la madera. Pese al arreón final del Villarreal, el marcador no se movió el Alavés se hizo con los tres puntos.