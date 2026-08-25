Sivera y su renovación hasta 2030: "Estar a gusto en un sitio no es fácil"

Antonio Sivera ha celebrado su renovación con el Alavés hasta 2030 y ha dejado claro que su deseo siempre fue continuar en Vitoria. El guardameta destaca la confianza recibida, sueña con retirarse como albiazul y no descarta llegar a Europa

Antonio Sivera seguirá defendiendo la portería del Deportivo Alavés hasta 2030. Un día después de anunciarse oficialmente su renovación, el guardameta compareció ante los medios junto al director deportivo, Sergio Fernández, para valorar un acuerdo que prolonga todavía más su estrecha relación con el conjunto albiazul.

El portero no escondió su satisfacción por continuar en Mendizorroza y dejó claro que su intención durante las negociaciones siempre fue permanecer en Vitoria. "Mi primera opción siempre fue seguir. Tardamos poco en decidirlo. Son muchos años, momentos maravillosos, y queremos ser parte de esta historia y del crecimiento del club", aseguró.

"Estar tan a gusto en un sitio no es fácil"

Se centro en la confianza que ha recibido del Alavés a lo largo de todos estos años, también durante las etapas en las que no contaba con el protagonismo actual. El guardameta considera que ese respaldo ha sido uno de los principales motivos que le han llevado a apostar de nuevo por el club. "Estar tan a gusto en un sitio no es fácil. Han pasado muchas cosas, muchos años en los que no he sido protagonista, pero han estado a mi lado. Protegiéndome y dándome su confianza. Eso no se compra con dinero", afirmó el alicantino.

Y además puso en valor la cercanía con la ciudad y el sentimiento de pertenencia que ha adquirido desde su llegada. "Muchos valores de los que tengo me los ha trasladado el club y la ciudad. Me siento parte de Vitoria y feliz de estar aquí mucho tiempo más", añadió.

De la sombra de Pacheco a convertirse en un referente

El recorrido de Sivera en el Alavés no ha sido inmediato. El guardameta tuvo que esperar su momento mientras Fernando Pacheco era el titular y uno de los grandes referentes bajo la portería. Durante aquella etapa, soñaba con poder alcanzar algún día un papel similar dentro de la entidad. "Ha pasado mucho tiempo y ha sido un crecimiento profesional y personal. Cuando estaba Pacheco era mi sueño ser algún día como él, sentirme importante. Era un trabajo diario soñar con esa oportunidad", recordó.

Nueve años después de su llegada, la situación ha cambiado por completo. Sivera se ha consolidado como una pieza fundamental del equipo y, además, se ha convertido en uno de los futbolistas con más temporadas en la historia del club, compartiendo ese privilegio con otros nombres importantes de la entidad. Sergio Fernández quiso destacar precisamente esa evolución. El director deportivo subrayó que el actual estatus del portero dentro del vestuario es fruto de todo el trabajo realizado durante estos años y del compromiso que siempre ha mostrado con la camiseta albiazul.

"Ojalá sea mi último club"

La renovación hasta 2030 permite a Sivera mirar todavía más lejos. El guardameta reconoció que le gustaría poner punto final a su carrera en Vitoria, una ciudad en la que se siente plenamente integrado y donde espera seguir escribiendo su historia durante muchos años. "Ojalá sea mi último club. Estar tan a gusto en un sitio no es fácil", señaló antes de volver a recordar el apoyo recibido durante las temporadas más complicadas.

Su objetivo se convierte ahora en seguir creciendo y llegar a convertirse en uno de los importantes en la historia del Alavés. Esto sería para él una motivación que le ayudaría a llegar a cumplirlo en los próximos años. "Cumplir tantos años en un club no es fácil. Tener tan cerca ser leyenda del Alavés, un club tan importante, es una motivación más. Ojalá cuando me vaya de aquí lo haga con la cabeza alta y que la gente me recuerde con orgullo", explicó.

El sueño de Europa sin olvidar la permanencia

Entre los mejores recuerdos de su trayectoria albiazul, Sivera sitúa el ascenso a Primera División, aunque tampoco olvida los momentos más difíciles que ha vivido durante su larga etapa en el club. De cara al futuro, mantiene la ambición y no descarta poder protagonizar algún día una temporada todavía más especial. "Soy de tener los pies en el suelo, me encantaría tener temporadas más sencillas, más fáciles, pero ¿por qué no? Algún día poder dar la sorpresa y poder entrar en Europa. Creo que eso sería algo maravilloso", reconoció.

Sin embargo, el guardameta tiene claro que antes de pensar en objetivos más ambiciosos hay una prioridad. Tras valorar positivamente la preparación del equipo y su mejoría defensiva, Sivera fue rotundo sobre el camino que debe seguir el Alavés: "Tenemos que ir partido a partido, seguir mejorando. El objetivo número uno es la permanencia".

Con su renovación hasta 2030, Antonio Sivera prolonga una historia que ya dura nueve años y que podría alcanzar los trece. Un camino marcado por la paciencia, el crecimiento y una confianza mutua que, como el propio guardameta aseguró, "no se compra con dinero".