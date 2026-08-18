Contundente comunicado de los árbitros contra Bordalás por lo sucedido ante el Alavés

El club azulón se entrenó en LaLiga EA Sports con la expulsión a Kiko Femenía y por el enfado de José Bordalás, que calificó el 3-0 como "injusto". Sus palabras han provocado la respuesta del colectivo arbitral, que le acusa de faltas de respeto tras el tenso duelo en Mendizorroza

El Getafe cayó derrotado por 3-0 ante el Alavés en su estreno en LaLiga EA Sports. La tarjeta roja que vio Kiko Femenía en el minuto 42 terminó condicionando al conjunto de Bordalás en el devenir del encuentro. De hecho, los de Quique Sánchez Flores aprovecharon la superioridad númerica firmando tres goles en el tramo final. El técnico del equipo azulón no se mordió la lengua en rueda de prensa, por los que los árbitros han contestado.

En este sentido, José Bordalás fue muy claro hablando ante los medios de comunicación, sobre todo cuando se ha referido a la expulsión de Kiko Femenía en la primera parte: "Puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también. No podemos hacer nada. el partido estaba muy igualado y se ha condicionado con la expulsión. Es un resultado injusto".

La tensión fue protagonista en el Alavés - Getafe

El colegiado Manuel Orellana tuvo trabajo en la tarde del sábado en Mendizorroza. La tensión no tardó en llegar al césped del cuadro babazorro, ya que Davinchi vio la tarjeta en el minuto 10, lo que recordó José Bordalás en rueda de prensa. Tras ello, fue Mario Martín el que recibió la misma sanción pero el detonante llegó en el 42', con una entrada de Kiko Femenía sobre Rebbach que fue castigada con la roja, tras la revisión en el VAR.

La expulsión del jugador del Getafe provocó los gestos y el cabreo notorio de José Bordalás desde el área técnica, por lo recibió tarjeta amarilla. La primera parte acabó caldeada, con tensión a flor de piel en un encuentro que se fue al descanso con 0-0. El técnico del conjunto azulón cambió algunas piezas durante el segundo tiempo, pero no fue suficiente para evitar finalmente los tres goles del Alavés, con un gran Mariano.

Pese a la polémica que hubo en Mendizorroza y las declaraciones de José Bordalás, todo apunta a que el entrenador del Getafe no será sancionado, como ha informado Mundo Deportivo. Por ello, se podría sentar en el banquillo de El Coliseum este domingo para el partido ante el Racing de Santander, que por su parte viene de empatar frente al Villarreal. Los de José Alberto López se medirán a un siempre difícil conjunto azulón.

Los árbitros cargan contra José Bordalás tras sus declaraciones en Mendizorroza

De esta manera, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha emitido un comunicado en el día de hoy contra Bordalás, tras lo ocurrido tras el Getafe - Alavés:

"Ante la reacción del entrenador del Getafe C.F. D. José Bordalás, quien tras la disputa del primer partido de la competición ha vertido diversas faltas de respeto hacia el colegiado Manuel Orellana y ha acusado de falta de equidad al colectivo, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) reitera el llamamiento realizado en días anteriores al respeto con el arbitraje, así como a la construcción conjunta, entre todos los actores participantes, de una competición sana y respetable".

"Desde AESAF lamentan y condenan, como ya han tenido que hacer en ocasiones anteriores, los términos y la sobreactuación del técnico del club madrileño en su intento de culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo".

"Del mismo modo, reiteran su compromiso con un criterio de actuación objetivo y equitativo que consiste en enjuiciar de igual manera las iguales situaciones que puedan producirse en el campo, asumiendo la difícil tarea de ejercer la labor arbitral en un contexto en el que no todos los participantes en la competición se comportan de manera idéntica en lo referente al juego y al reglamento".

"La importancia del respeto al colectivo arbitral, contribuyendo con ello a fortalecer la imagen, el desarrollo y la unidad del fútbol español, así como a favorecer un clima de mayor empatía, entendimiento y colaboración entre todos los participantes".