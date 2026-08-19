Bordalás responde con dureza al sindicato arbitral: "Es un sindicato creado por cuatro o cinco amigos"

El entrenador del Getafe resta legitimidad al sindicato arbitral tras su comunicado por lo ocurrido ante el Deportivo Alavés, en la primera jornada de LaLiga, a un día del duelo de Conference League contra el Partizán de Belgrado

José Bordalás ha respondido con contundencia a la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF). “Es un sindicato creado por cuatro o cinco amigos, no le doy importancia”, afirmó este miércoles el entrenador del Getafe.

El nuevo episodio llega después de la derrota azulona ante el Deportivo Alavés (3-0), marcada por la expulsión de Kiko Femenía. El cruce irrumpe, además, en vísperas del decisivo partido de Conference League contra el Partizan de Belgrado.

José Bordalás resta legitimidad a la AESAF antes del Getafe - Partizán

Bordalás fue preguntado por el pronunciamiento de la AESAF durante su comparecencia previa al estreno europeo del Getafe. El técnico alicantino evitó prolongar su análisis sobre la actuación arbitral de Mendizorroza, pero respondió directamente al sindicato que había censurado su comportamiento.

“Es un sindicato creado por cuatro o cinco amigos, no le doy importancia”, sentenció el entrenador. Una contestación breve con la que trató de dar por terminado el asunto, aunque sus palabras añaden un nuevo capítulo al enfrentamiento.

Bordalás no rectificó sus críticas ni modificó su posición sobre el trato arbitral recibido por el Getafe. En su lugar, cuestionó la representatividad de la organización que había difundido el comunicado y restó valor a su intervención pública.

La respuesta llega en un momento especialmente sensible para el club azulón. El Getafe debe disputar este jueves, a las 21.00 horas, la ida del ‘play-off’ de la Conference League contra el Partizán en el Coliseum. El conjunto madrileño se juega en 180 minutos el acceso a la fase liga de la competición europea.

La AESAF condenó la “sobreactuación” de Bordalás y defendió a Manuel Orellana

La reacción de Bordalás tiene su origen en el comunicado publicado por la AESAF después de la primera jornada de LaLiga. La asociación consideró que el entrenador había cometido varias faltas de respeto contra Manuel Jesús Orellana Cid y cuestionado injustamente la equidad del colectivo arbitral.

La AESAF lamentó “los términos y la sobreactuación” del técnico en lo que interpretó como un intento de responsabilizar al arbitraje del resultado sufrido por el Getafe. También defendió la aplicación de un criterio objetivo ante situaciones iguales y reclamó la colaboración de clubes, entrenadores y futbolistas para construir “una competición sana y respetable”.

El sindicato optó por responder públicamente, pero no trasladó los gestos y las declaraciones de Bordalás al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. Su pronunciamiento no constituye, por tanto, una denuncia disciplinaria ni implica una sanción para el preparador azulón.

Kiko Femenía, el VAR y el Alavés originaron el enfado del Getafe

El conflicto comenzó durante el estreno en LaLiga del Getafe en Mendizorroza. Kiko Femenía vio inicialmente una tarjeta amarilla por una entrada sobre Abde Rebbach, pero Orellana Cid acudió posteriormente al monitor después de recibir el aviso del VAR y transformó la amonestación en expulsión.

La acción, producida antes del descanso, dejó al equipo de Bordalás con diez jugadores y condicionó el desarrollo del partido. Las cámaras también captaron al entrenador dirigiéndose al árbitro con el término “cagón”, una protesta por la que recibió la tarjeta amarilla.

El Alavés terminó imponiéndose por 3-0 y el técnico manifestó su malestar en la rueda de prensa posterior. “Puedo decir que no nos tratan de la misma manera”, aseguró Bordalás, quien también se quejó de que las dos primeras faltas cometidas por su equipo hubieran terminado en amonestación.

El entrenador calificó el marcador de injusto y presentó la expulsión como el punto de inflexión del encuentro. La AESAF interpretó sus declaraciones como una acusación general contra la imparcialidad de los colegiados, más allá de una crítica concreta a la decisión tomada por Orellana.

De Burgos Bengoetxea y la AESAF ya protagonizaron otro choque con Bordalás

No es la primera vez que la AESAF responde públicamente a José Bordalás. En noviembre de 2025, la asociación mostró su apoyo a Ricardo de Burgos Bengoetxea después de unas declaraciones del entrenador tras una derrota del Getafe contra el Mallorca.

En aquella ocasión, Bordalás aludió indirectamente a las lágrimas del colegiado antes de la final de la Copa del Rey y a sus palabras sobre el impacto sufrido por su familia. El sindicato consideró que aquellas referencias superaban el análisis estrictamente arbitral y afectaban al ámbito personal y psicológico del profesional.

La AESAF reivindicó entonces su obligación de proteger la dignidad y la salud mental de sus afiliados. Nueve meses después, el nuevo desencuentro demuestra que la relación entre Bordalás y la organización continúa deteriorada.

El Partizán y la Conference League obligan al Getafe a cambiar el foco

La discusión arbitral aparece en la semana más importante del Getafe desde su última participación continental. El conjunto azulón vuelve a Europa seis años después y necesita superar al Partizan de Belgrado para acceder a la fase liga de la Conference League.

La ida se disputará el jueves 20 de agosto en el Coliseum, mientras que la vuelta tendrá lugar una semana después, el día 27, en el Estadio Partizan. El conjunto serbio alcanzó la eliminatoria definitiva después de superar con autoridad al Tobol kazajo.

El partido de Getafe ha sido declarado de alto riesgo y contará con un amplio dispositivo de seguridad. Además de la exigencia del rival, el equipo de Bordalás afrontará el encuentro con un aforo reducido por las obras de remodelación del Coliseum.

El desafío europeo debería desplazar la polémica arbitral a un segundo plano. Sin embargo, la contundente respuesta del entrenador mantiene abierto un conflicto que comenzó en Mendizorroza y que ya ha enfrentado públicamente a las dos partes.