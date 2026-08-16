De Mariano Díaz a Ángel Pérez: Quique Sánchez Flores tiene para todos

El delantero hispano-dominicano, con un gol y dos asistencias ante el Getafe CF, rompe una sequía de cuatro años y tres meses, y responde al entrenador del Deportivo Alavés, que tuvo una bronca con Ángel Pérez

Mariano Díaz necesitó poco más de media hora para transformar el estreno en LaLiga del Deportivo Alavés. El delantero entró en el minuto 57, participó en los tres goles y condujo al conjunto vitoriano hacia una contundente victoria frente al Getafe en Mendizorroza (3-0).

Su actuación llegó apenas unas horas después de que Quique Sánchez Flores condicionara la búsqueda de otro delantero al rendimiento del hispano-dominicano. Mariano respondió con dos asistencias y su primer gol en LaLiga desde mayo de 2022, alterando las prioridades albiazules para el tramo final del mercado.

Mariano convierte en profética la apuesta de Quique Sánchez Flores

"Una buena versión de Mariano no entraría en nuestras opciones de mercado", aseguró Quique durante la rueda de prensa previa. El entrenador quería comprobar si podía recuperar al futbolista que durante varios años fue considerado una de las grandes promesas ofensivas del Real Madrid.

La respuesta llegó sobre el terreno de juego. Mariano sustituyó a Aitor Mañas con el marcador todavía en empate y ofreció desde su primera intervención una energía diferente. Presionó, atacó el área y se movió con una intensidad poco habitual durante sus últimas temporadas.

Su primer impacto apareció en el minuto 73. Mariano prolongó un balón dentro del área y permitió que Nahuel Tenaglia marcase de cabeza el 1-0. La acción abrió un encuentro que el Alavés estaba dominando desde la expulsión de Kiko Femenía, pero que no había conseguido resolver.

En el descuento, el delantero decidió terminar personalmente con su larga espera. Recibió en la frontal y conectó un potente disparo que superó a David Soria. Mendizorroza celebró algo más que el segundo tanto de la tarde: Mariano volvía a marcar en Primera división cuatro años y tres meses después.

Tenaglia y Mikel Rodríguez completan la noche perfecta del Alavés

Todavía quedaba una última intervención. Con el Getafe completamente descompuesto, Mariano condujo otro ataque y asistió a Mikel Rodríguez, quien estableció el 3-0 definitivo en el minuto 94. El joven atacante celebró de esta manera su primer gol en la máxima categoría.

El balance de Mariano fue extraordinario: un gol y dos asistencias en apenas 37 minutos, incluido el tiempo añadido. Intervino directamente en todos los tantos y convirtió una victoria trabajada en una goleada que coloca al Alavés entre los primeros líderes de la temporada.

El partido había cambiado antes del descanso. Kiko Femenía vio la tarjeta roja directa en el minuto 42 por una dura entrada sobre Abde Rebbach. El Getafe comenzó la segunda parte con diez jugadores y terminó pagando el desgaste, aunque los locales necesitaron paciencia para encontrar el primer espacio.

Quique acertó al agitar el equipo. Además de Mariano, dio entrada a Mikel Rodríguez en el minuto 57. Los dos suplentes participaron en los goles y aportaron la verticalidad que estaba faltando frente a la defensa azulona. La lectura del entrenador resultó decisiva.

Real Madrid, Sevilla y Alavés, los cuatro años sin marcar de Mariano

El último gol de Mariano en LaLiga se remontaba al 15 de mayo de 2022. El delantero abrió entonces el marcador para el Real Madrid ante el Cádiz después de una gran acción individual de Rodrygo. Desde aquella tarde había atravesado una etapa especialmente complicada.

Durante su último año en el conjunto blanco únicamente disputó 155 minutos en el campeonato. Su posterior paso por el Sevilla tampoco cambió la tendencia: participó en nueve jornadas, no marcó y terminó abandonando Nervión después de una temporada condicionada por las lesiones y la falta de continuidad.

Mariano permaneció sin equipo durante todo el curso 2024/25. El Alavés le permitió entrenarse a prueba un año más tarde y sus dos goles durante la pretemporada convencieron al club para ofrecerle un contrato hasta 2027. Sin embargo, su primera campaña en Vitoria volvió a ser discreta, con diez apariciones en Liga y ningún tanto.

Su actuación contra el Getafe abre un escenario diferente. El delantero tiene ahora 33 años, conoce el entorno y empiezar a ganarse la confianza del entrenador. Si mantiene la intensidad ofrecida en Mendizorroza, el Alavés podrá destinar sus recursos a otras posiciones.

Una sola tarde no borra cuatro años de dificultades, pero sí puede alterar una carrera. Mariano volvió a sentirse delantero, Quique encontró una solución inesperada y el mercado del Alavés recibió un mensaje muy claro: quizá el refuerzo que buscaba ya estaba dentro del vestuario.

Ángel Pérez se enfrenta a Quique en el cambio más tenso del Alavés

Por otro lado, la tarde no fue completamente tranquila para el técnico madrileño. Ángel Pérez, titular en el carril derecho, reaccionó con evidente enfado cuando fue sustituido por Yusi en el minuto 65. Jugador y entrenador protagonizaron un intercambio muy tenso junto al banquillo.

La discusión nació de la incomprensión del futbolista ante la decisión. Quique respondió con la misma intensidad y dejó claro que no aceptaba la protesta pese a encontrarse el encuentro todavía sin goles.

El episodio no afectó al equipo, que abrió el marcador ocho minutos más tarde. Tampoco empaña la importancia que Ángel ha adquirido desde la llegada de Sánchez Flores. El jugador aragonés fue uno de los hombres más utilizados por el técnico durante la recta final de la pasada temporada y comenzó el nuevo curso nuevamente como titular.

La gestión interna marcará ahora si todo queda en una reacción propia de la tensión competitiva. Quique acostumbra a exigir disciplina en el banquillo y deberá cerrar el conflicto con un futbolista que sigue siendo importante dentro de su estructura.

Polémica victoria del Alavés ante el Getafe

A pesar de las anécdotas del encuentro, la importancia en Vitoria reside en los tres puntos logrados por el Alavés en Mendizorroza, que colocan momentáneamente al equipo babazorro como líder de LaLiga, tras un encuentro donde José Bordalás, entrenador del Getafe, no dudó en señalar al arbitraje.

El técnico azulón denunció que a su equipo "no le tratan igual" en los partidos de Primera división, tras la expulsión de Kike Femenía, la primera de la temporada, tanto en la competición como para un equipo que vio ocho rojas en la pasada camapaña.

Por su parte, el conjunto madrileño tendrá que cambiar el chip para centrarse en la previa de la Conference League, donde recibe al Partizán de Belgrado el próximo jueves 20 a las 21.00 horas en la ida de la eliminatoria. Mientras que el Alavés volverá a LaLiga también el próximo jueves 20 a las 21.00 horas ante el Rayo Vallecano, equipo que, por el momento, no cuenta con estadio propio para disputar el encuentro.