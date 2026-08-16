Fran Soto, jefe de los árbitros, cuestiona las imágenes de la roja a Kiko Femenía

El máximo responsable arbitral investigará si faltaron tomas o existió un problema en la producción televisiva durante la primera expulsión de la temporada en LaLiga en el Alavés 3-0 Getafe

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha reconocido que las imágenes ofrecidas durante la expulsión de Kiko Femenía en el Alavés 3-0 Getafe fueron insuficientes. El lateral recibió inicialmente una amarilla en el minuto 42, pero el VAR llamó a Manuel Orellana Cid para que revisara la entrada sobre Abde Rebbach.

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El colegiado cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa. El Getafe disputó toda la segunda parte con diez futbolistas y terminó perdiendo por 3-0, aunque el CTA todavía analizará si el árbitro dispuso de todas las tomas necesarias para valorar correctamente la acción.

Orellana Cid cambia la amarilla de Femenía por roja tras el aviso del VAR

Kiko Femenía llegó tarde a un balón dividido y levantó la pierna hasta impactar con Abde Rebbach. La velocidad del lateral, la altura de los tacos y la posición rígida de la pierna provocaron que la jugada fuera considerada una posible acción de juego brusco grave.

Orellana Cid se encontraba cerca y decidió inicialmente sancionarla con tarjeta amarilla. El VAR entendió que podía existir un error claro en la valoración de la intensidad y recomendó al debutante en Primera división acudir al monitor situado junto al terreno de juego.

Después de observar las repeticiones, el árbitro retiró la amonestación y expulsó directamente al futbolista del Getafe. Femenía se convirtió así en el primer jugador que ve una tarjeta roja durante la temporada 2026/27 de LaLiga.

La decisión resultaba trascendental. El marcador continuaba 0-0 y el conjunto de José Bordalás estaba resistiendo el comienzo más intenso del Alavés. La inferioridad numérica cambió la estructura del encuentro, aunque los locales no consiguieron abrir el marcador hasta el minuto 73.

Fran Soto y el CTA investigarán las cámaras del Alavés - Getafe

La polémica no se encuentra únicamente en determinar si la entrada merecía amarilla o roja. El presidente del CTA ha puesto el foco en el material visual proporcionado al equipo arbitral y en la posibilidad de que existieran más ángulos que no fueron mostrados durante la revisión.

"Las imágenes se quedaron cortas. Vamos a analizar exactamente qué pasó, si no había más imágenes o si fue un problema de producción televisiva", explicó Fran Soto durante su intervención en la Cadena SER.

Sus palabras no significan que el CTA considere equivocada la expulsión. Soto cuestiona la cantidad y la calidad de las tomas disponibles, no el criterio final aplicado por Orellana Cid. La entrada presenta varios elementos compatibles con una roja, pero el responsable arbitral quiere comprobar si el proceso de revisión pudo contar con una perspectiva más clara.

El reglamento establece que una entrada que ponga en peligro la integridad física del adversario o utilice una fuerza excesiva debe castigarse como juego brusco grave. El VAR puede intervenir cuando aprecia que la tarjeta mostrada no se corresponde con la gravedad real de la acción.

Kiko Femenía condiciona al Getafe en LaLiga

La expulsión tuvo una carga especial para el protagonista. Femenía regresaba a Mendizorroza, donde disputó 69 encuentros entre 2015 y 2017 y formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera división. El Getafe logró mantenerse en pie durante media hora. Nahuel Tenaglia rompió la resistencia azulona con un cabezazo asistido por Mariano Díaz y, ya en el tiempo añadido, el propio delantero y Mikel Rodríguez completaron el 3-0.

Bordalás tuvo que reconstruir un equipo que ya comenzó el campeonato condicionado por las inscripciones y una planificación ajustada al milímetro. Davinchi fue sustituido durante el descanso para dar entrada a Enes Ünal, pero el conjunto madrileño perdió capacidad para presionar y apenas pudo amenazar a Sivera.

Femenía queda ahora pendiente de la resolución del Comité de Disciplina. La redacción del acta y la consideración de la entrada como juego brusco grave determinarán la duración de una sanción que obligará al Getafe a modificar su defensa en la segunda jornada.

LaLiga estrena transparencia e inteligencia artificial entre nuevas dudas

La primera polémica aparece precisamente cuando el CTA pretende abrir una etapa de mayor transparencia. Fran Soto ha anunciado la elaboración de un manual público de criterios y la continuidad de ‘Tiempo de Revisión’, el espacio destinado a explicar las decisiones más discutidas de cada jornada.

La inteligencia artificial ayudará a seleccionar las acciones analizadas en ese programa. El sistema recibirá una serie de parámetros para evitar que sea el propio Comité quien escoja únicamente las jugadas que desea explicar. Las conclusiones, en cualquier caso, seguirán dependiendo de árbitros y expertos humanos.

La acción de Femenía se convierte en la primera prueba para ese nuevo modelo. El CTA tendrá que aclarar qué imágenes vio el árbitro, si existían otros ángulos y por qué no se utilizaron. LaLiga inicia una nueva temporada, y la primera polémica no ha tardado en llegar más que el primer encuentro.