El Rayo pierde a Isi Palazón y Augusto Batalla y agrava su inicio en LaLiga

El atacante abandonó el campo a los 15 minutos por molestias musculares y el portero salió en camilla tras un fuerte golpe en la pierna derecha

El empate ante el Deportivo Alavés dejó dos preocupaciones mayores que el resultado para el Rayo Vallecano. Isi Palazón y Augusto Batalla tuvieron que retirarse lesionados de un partido marcado por la adversidad y disputado en el exilio de Butarque.

El atacante apenas permaneció un cuarto de hora sobre el césped, mientras que el guardameta abandonó el estadio en ambulancia después de recibir un fuerte golpe. Ambos quedan pendientes de las pruebas médicas que determinarán el alcance de sus dolencias.

Isi Palazón abandona el Rayo - Alavés tras solo 15 minutos en Butarque

El primer contratiempo apareció cuando el partido apenas había comenzado. Isi Palazón sintió molestias durante una acción en la que trató de enviar un centro al área después de disputar el balón con Lucas Boyé.

El futbolista de Cieza se detuvo inmediatamente y solicitó la entrada de los servicios médicos. Aunque intentó comprobar si podía continuar, terminó dirigiéndose al vestuario con evidentes gestos de preocupación.

Randy Nteka ocupó su lugar y obligó a Beñat San José a utilizar su primera ventana de sustituciones antes de alcanzarse el minuto 20. El técnico perdió así a uno de los principales encargados de conectar el centro del campo con el ataque.

Las primeras informaciones apuntan a un problema muscular, aunque el Rayo no ha comunicado todavía un diagnóstico definitivo. El atacante será sometido a pruebas para determinar si se trata de una sobrecarga o de una lesión que pueda apartarlo durante varias semanas.

Augusto Batalla sale en camilla tras una dolorosa intervención ante Toni Martínez

El segundo golpe llegó alrededor de la hora de partido. Augusto Batalla se anticipó a Toni Martínez, delantero del Alavés, en una salida dentro del área, consiguió evitar el remate y recibió un fuerte impacto en la pierna derecha.

El guardameta quedó tendido sobre el césped y necesitó atención durante varios minutos. Las molestias le impedían apoyar con normalidad, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y dejar su puesto a Dani Cárdenas.

La escena encendió todas las alarmas. Batalla se marchó posteriormente de Butarque en silla de ruedas y fue trasladado en ambulancia para someterse a las primeras exploraciones.

El examen inicial apunta a una fuerte contusión en la zona de la tibia, acompañada de dolor en el gemelo. El impacto y la dificultad para cargar peso invitan a la prudencia, pero todavía no existe confirmación de una lesión ósea, muscular o ligamentosa.

El argentino había vuelto a resultar decisivo antes de ser sustituido. Su salida evitó una ocasión clara del Alavés, aunque la intervención terminó costándole la continuidad en un encuentro en el que el Rayo defendía la ventaja obtenida por Sergio Camello.

Dani Cárdenas entra por Batalla y deja al Rayo sin ventanas de cambios

La sustitución del portero tuvo además una consecuencia táctica. La entrada de Dani Cárdenas consumió la última ventana disponible para el Rayo, que afrontó el tramo final sin posibilidad de realizar los cambios que Beñat San José había preparado.

El equipo había comenzado a acusar el desgaste, pero el entrenador no pudo refrescar el centro del campo ni reforzar una defensa sometida a una presión cada vez mayor. El Alavés aprovechó el escenario para adelantar líneas y acumular delanteros.

Mariano Díaz encontró el empate en la recta final después de una cesión defectuosa de Andrei Ratiu. Dani Cárdenas trató de corregir el error saliendo de su portería, pero el atacante dominicano se anticipó y estableció el definitivo 1-1.

Las lesiones condicionaron así un partido que el conjunto vallecano tenía encarrilado. Sergio Camello había abierto el marcador poco después del descanso, mientras que el VAR anuló anteriormente un gol de Pelayo Fernández por una mano en la acción.

Beñat San José espera las pruebas médicas de Isi Palazón y Augusto Batalla

El Rayo deberá esperar antes de establecer plazos de recuperación. Isi y Batalla serán evaluados por los servicios médicos para conocer la naturaleza exacta de sus lesiones y su disponibilidad para las próximas jornadas de LaLiga.

La posible ausencia del argentino concedería la titularidad a Dani Cárdenas. El portero de Terrassa ya ejerció como alternativa durante la pasada temporada y asumió la responsabilidad en Butarque en unas condiciones especialmente complicadas.

La baja de Isi obligaría a Beñat a modificar la línea de mediapuntas. Nteka representa la alternativa más directa, aunque Fran Pérez, Álvaro García y Jorge de Frutos también pueden repartirse las posiciones ofensivas.

Butarque agrava el exilio del Rayo con lesiones, protestas y un empate

El doble contratiempo llegó en una noche ya condicionada por el traslado fuera de Vallecas. Solo 4.280 espectadores acudieron a Butarque después de que una parte importante de la afición franjirroja decidiera secundar el boicot contra los partidos disputados lejos de su estadio.

El Rayo jugó como local en Leganés porque la Comunidad de Madrid mantiene suspendida la concesión del Estadio de Vallecas. LaLiga había rechazado la petición de aplazamiento presentada por el club, que terminó aceptando Butarque como solución de urgencia.

El equipo de Beñat San José sumó su primer punto de la temporada después de la derrota sufrida ante el Sevilla. El Alavés, por su parte, alcanzó los cuatro puntos gracias al segundo gol consecutivo de Mariano Díaz.

El empate quedó rápidamente en un segundo plano. La prioridad del Rayo pasa ahora por conocer el estado de Isi Palazón y Augusto Batalla, dos piezas esenciales golpeadas en un partido que convirtió el estreno como local en otra noche de incertidumbre.