Rayo Vallecano 1-1 Alavés: Mariano vuelve a castigar al Rayo

El Rayo Vallecano volvió a dejar escapar la victoria y Mariano Díaz volvió a aparecer para castigarlo. Sergio Camello adelantó al conjunto franjirrojo en Butarque, pero un grave error de Ratiu permitió al delantero del Alavés firmar el 1-1 definitivo en el tramo final

El Rayo Vallecano sigue sin conocer la victoria en este inicio de curso. Dos partidos, dos decepciones y una sensación que empieza a repetirse demasiado pronto: el equipo compite, genera ocasiones, pero termina pagando muy caros sus errores. Esta vez fue el Alavés quien salió beneficiado del empate en Butarque, escenario provisional del conjunto franjirrojo por el estado de Vallecas. El 1-1 tuvo, además, un protagonista conocido: Mariano Díaz volvió a marcar y frustró el estreno liguero de los de Iñigo Pérez.

La tarde empezó, una vez más, con el fútbol compartiendo protagonismo con lo que ocurría fuera del césped. Butarque acogió al Rayo entre protestas contra Martín Presa y con el malestar de una afición que sigue sin poder ver a su equipo jugar en Vallecas. El ambiente fue extraño, lejos de la habitual presión del barrio, y el exilio volvió a hacerse evidente desde el primer minuto.

Ya con el balón en juego, el Rayo salió decidido a mandar. Unai López fue uno de los primeros en probar y poco después Ratiu desperdició una buena oportunidad de cabeza. Sergio Camello también tuvo protagonismo antes del descanso, especialmente en una ocasión muy clara que acabó en manos de Sivera.

El Rayo llegaba, pero no acertaba. Una historia que también vivió el Alavés en el otro área.

Toni Martínez tuvo dos ocasiones que pudieron cambiar el partido antes del descanso. En la primera envió el balón al lateral de la red cuando parecía tener el gol en sus botas. En la segunda, Lucas Boyé dejó atrás a Pelayo con demasiada facilidad y encontró al delantero, que se topó con el palo cuando Batalla ya estaba prácticamente batido.

Y entre tantas oportunidades llegó un gol. O, al menos, eso pareció durante unos minutos.

El Rayo celebró el 1-0 tras una jugada a balón parado que terminó con el balón en la portería del Alavés. Sin embargo, la acción fue revisada durante varios minutos y acabó siendo anulada por una infracción previa. La larga espera desesperó a Butarque, que vio cómo la primera celebración de la noche se quedaba finalmente en nada.

Camello rompió

El premio para el Rayo no tardó demasiado en llegar después del descanso. Apenas se habían disputado dos minutos de la segunda parte cuando Sergio Camello decidió que ya era hora de acabar con la resistencia de Sivera.

El delantero recibió el balón en la frontal, se abrió paso entre varios defensores y cruzó el disparo para poner por delante al conjunto franjirrojo. Un gol que parecía confirmar que, después de todo lo generado, el Rayo había encontrado finalmente el camino.

El Alavés acusó el golpe durante varios minutos y el equipo de Iñigo Pérez pareció tener el encuentro bajo control. Pero el partido volvió a complicarse con la lesión de Augusto Batalla. El guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego y dejó su sitio a Cárdenas, en un momento especialmente delicado porque el Rayo ya había agotado sus cambios poco después de la hora de juego.

Y el encuentro terminó castigando al Rayo.

Mariano lo volvió a hacer

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, llegó el error que lo cambió todo. Corría el minuto 84 cuando Ratiu cometió un grave fallo en una entrega hacia atrás. Mariano Díaz, atento a la jugada, aprovechó el regalo para quedarse en una posición inmejorable y superar a Cárdenas.El delantero volvió a aparecer. Segundo partido, segundo gol, y otro mazazo para un Rayo que veía cómo una victoria que tenía en la mano se escapaba en los últimos minutos.

El Alavés incluso tuvo opciones para completar la remontada. Mariano rozó el doblete, aunque su disparo terminó en las manos de Cárdenas, mientras que Toni Martínez volvió a lamentarse en el 88'. El delantero dispuso de una ocasión clarísima a bocajarro, pero mandó el balón por encima de la portería.Ahí murió definitivamente el partido. El Alavés rescató un punto y el Rayo se marchó de Butarque con la sensación de haber dejado escapar dos.

Dos jornadas, ningún triunfo y dos golpes consecutivos. Y con Mariano Díaz como inesperada pesadilla: dos partidos, dos goles y dos varapalos para el Rayo Vallecano.

Ficha Técnica

1 – Rayo Vallecano: Batalla (Cárdenas, m.60); Ratiu, Lejeune, Pelayo (Valentín, m.54), Vertrouwd; Ciss, Unai López, Isi (Nteka, m.16); Fran Pérez (Álvaro, m.54), De Frutos, Camello.

1 – Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski (Valentini, m.80), Jonny (Youssef, m.70), Ángel Pérez (Aleñá, m.81), Rebbach; Blanco, Pablo Ibáñez, Mikel Rodríguez (Denis Suárez, m.62); Toni Martínez, Boyé (Mariano, m.62).

Goles: 1-0: M.47 Camello; 1-1: M.83 Mariano.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité valenciano). Amonestó a Camello (m.73), del Rayo; y a Tenaglia (m.45) y Valentini (90), del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Butarque, de Leganés, ante 4.280 espectadores. EFE