El Rayo valora a Óscar Naasei y el Granada pide tres millones

El equipo de Beñat San José, muy condicionado por las bajas en defensa, va detrás del internacional ghanés, mientras el club nazarí intenta proteger a un central de 21 años que acaba contrato en 2027

El Rayo Vallecano estudia el fichaje de Óscar Naasei para completar la remodelación de su defensa. La operación se plantearía mediante un traspaso definitivo y el Granada solicita una cantidad cercana a los tres millones de euros por el internacional ghanés.

Beñat San José, que ha iniciado la temporada con numerosas bajas en defensa, entre lesiones y salidas, vería en Naasei una pieza clave, puesto que puede jugar como central y lateral derecho. El ghanés disputó 39 partidos la temporada pasada y tiene contrato hasta junio de 2027.

Óscar Naasei entra en la agenda del Rayo Vallecano

El nombre de Naasei ha aparecido en los despachos de Vallecas durante la recta final del mercado. Según informa Matteo Moretto, la dirección deportiva del Rayo analiza las condiciones necesarias para incorporar al defensa del Granada en propiedad.

La idea inicial no contempla una cesión ni una opción de compra. El conjunto franjirrojo valora negociar directamente el traspaso de un futbolista de 21 años con experiencia en Segunda división y margen suficiente para aumentar su valor durante las próximas temporadas.

El Granada ha situado la referencia económica alrededor de tres millones. Por otro lado, la duración del contrato favorece al posible comprador. Naasei entra en el último año de su vinculación y podría negociar libremente con otro club a partir de enero si no renueva.

Emmanuel City y el Granada impulsaron la carrera de Óscar Naasei

Oscar Naasei Oppong nació en Acra el 24 de febrero de 2005 y comenzó su formación en la academia ghanesa Emmanuel City. El Granada lo incorporó en 2023 para su Juvenil A, aunque su evolución le permitió superar rápidamente aquella categoría.

El defensa pasó por el Granada C antes de alcanzar el Recreativo Granada. Debutó en Primera Federación el 17 de marzo de 2024 frente al Melilla y encadenó otras nueve participaciones, todas como titular, durante el tramo final de aquella temporada.

Su rendimiento convenció al club para ampliar su vinculación en julio de 2024. Naasei comenzó a trabajar habitualmente con el primer equipo y debutó en Segunda división el 27 de octubre del mismo año, como titular ante el Levante.

Pacheta convirtió a Naasei en titular del Granada durante la temporada 2025/26

La consolidación definitiva llegó durante el último curso. Pacheta confió en Naasei dentro de una defensa que necesitaba velocidad, agresividad y capacidad para corregir lejos del área. El joven central disputó 39 partidos, 36 de ellos como titular, acumuló cerca de 2.900 minutos y marcó su primer gol con el conjunto nazarí.

Naasei alternó el eje de la zaga con el costado derecho. Su altura, cercana a 1,85 metros, le permite competir en el juego aéreo, mientras que su potencia facilita las coberturas y los duelos a campo abierto. Cuando actúa como lateral ofrece una salida más conservadora que un especialista ofensivo, pero aumenta la protección defensiva.

El crecimiento tuvo recompensa internacional. Naasei fue convocado por la selección absoluta de Ghana y debutó como titular en el amistoso contra México disputado en mayo. Finalmente no entró en la lista para el Mundial de 2026, pero su estreno elevó su consideración dentro del fútbol ghanés.

Nobel Mendy y la defensa del Rayo abren espacio para Óscar Naasei

El interés franjirrojo aparece después de una profunda transformación defensiva. Nobel Mendy abandonó el equipo para fichar por el Hull City en una operación cercana a los 25 millones de euros, la venta más elevada de la historia del Rayo.

El traspaso dejó un importante margen económico, pero también eliminó de la plantilla a uno de sus centrales más rápidos y con mayor proyección. Naasei comparte varias características con el senegalés: juventud, potencia física, capacidad para defender grandes espacios y posibilidad de actuar en más de una posición.

La dirección deportiva ya ha incorporado a Marash Kumbulla y Jozhua Vertrouwd, mientras Florian Lejeune continúa aportando experiencia. Luiz Felipe sigue condicionado por sus problemas físicos y Beñat San José también ha utilizado a Pathé Ciss como solución circunstancial en el centro de la defensa.

Naasei no llegaría necesariamente como titular inmediato. Su incorporación ofrecería profundidad, juventud y una alternativa para el lateral derecho, además de permitir al cuerpo técnico trabajar con un futbolista que ya conoce el fútbol español.

El precio solicitado también encaja dentro de la política que ha permitido al Rayo obtener importantes plusvalías. La entidad convirtió la inversión realizada por Mendy en una venta histórica y podría intentar un proceso semejante con otro defensa africano de gran potencial.

El Granada protege a Naasei mientras el Rayo decide si alcanza los tres millones

El Granada tiene una difícil decisión por delante. Para el club nazarí, venderlo supondría perder a un defensa asentado en la rotación y con capacidad para seguir creciendo. También permitiría ingresar una cantidad relevante por un futbolista que llegó directamente desde una academia africana y que termina contrato en menos de un año.

El Rayo debe decidir ahora si considera proporcionada la inversión. Tres millones representan una operación asumible después de las ventas de Nobel Mendy y Pep Chavarría, pero el club mantiene abiertas otras necesidades y todavía no ha transformado su interés en una propuesta conocida.

El conjunto franjirrojo ha incluido a Naasei entre sus opciones, el Granada ha marcado un precio y el jugador afronta un final de mercado que puede conducirlo a Primera división. El siguiente movimiento dependerá de que la entidad madrileña convierta su acercamiento en una oferta concreta.