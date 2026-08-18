El Girona retiene a Álex Moreno y ficha a Abdul Mumin

El conjunto catalán mantiene su postura por el lateral de 33 años, mientras que el Rayo Vallecano busca cubrir las salidas de Pep Chavarría y Pacha Espino antes del cierre del mercado

El regreso de Álex Moreno a Vallecas se ha frenado. El Girona mantiene firme su posición en las conversaciones con el Rayo Vallecano y, a día de hoy, no acepta las condiciones planteadas por un futbolista que entra en los planes de Quique Álvarez.

El club madrileño necesita reconstruir su costado izquierdo tras perder a Pep Chavarría y Pacha Espino. Moreno tiene contrato hasta junio de 2027 y fue titular en el estreno del Girona en LaLiga Hypermotion ante el Leganés.

El Girona mantiene a Álex Moreno dentro del plan de Quique Álvarez

Las negociaciones existen, pero todavía están lejos de desembocar en un acuerdo. Según la última información desvelada por Matteo Moretto, el Girona no cede ante las propuestas del Rayo Vallecano y conserva una posición de fuerza: el defensa no termina contrato hasta el próximo verano y su continuidad sería plenamente asumible.

El interés del Rayo es firme, pero necesita encontrar una fórmula que satisfaga a un club que no está dispuesto a desprenderse de sus jugadores importantes por cantidades inferiores a su valoración después del descenso.

La situación deportiva también sostiene la postura gerundense. Álex Moreno disputó los 90 minutos del empate frente al Leganés (1-1), en la primera jornada de Segunda división, y estuvo cerca de marcar durante el asedio final. El lateral cerró la pasada temporada con 31 partidos y continúa siendo una alternativa experimentada para el nuevo proyecto gerundense.

Pep Chavarría y Pacha Espino dejan al Rayo cojo en el lateral

La urgencia se encuentra en Vallecas. Pep Chavarría fue traspasado al Chelsea después de convertirse en una pieza fundamental durante cuatro temporadas. La operación dejó alrededor de 19 millones de euros fijos, además de variables, pero también abrió un problema inmediato para Beñat San José.

A esa venta se sumó la marcha de Pacha Espino tras finalizar su contrato. El técnico comenzó LaLiga sin un lateral izquierdo específico consolidado y tuvo que improvisar en la derrota ante el Sevilla (2-1), resuelta mediante un penalti transformado por Peque en el minuto 97.

El calendario tampoco concede demasiado margen. El Rayo recibe al Deportivo Alavés el jueves 20 de agosto y después visitará al Barcelona. Contar cuanto antes con un especialista para el carril permitiría evitar nuevas soluciones de emergencia y completar una defensa ya castigada por otras salidas relevantes, como la de Nobel Mendy al Hull City.

Adrià Pedrosa continúa apareciendo como una vía alternativa. El futbolista del Sevilla ha estado en la agenda rayista durante el verano, aunque la posibilidad de recuperar a Álex Moreno ofrece una ventaja deportiva evidente: conoce el club, LaLiga y las particularidades de Vallecas.

Álex Moreno guarda un vínculo especial con Vallecas siete años después

El posible regreso no sería un movimiento cualquiera. Álex Moreno aterrizó en el Rayo en 2014 y, salvo una cesión al Elche durante la temporada 2015/16, permaneció cinco años ligado a la entidad. Allí superó los 120 partidos de Liga y fue protagonista del ascenso a Primera conseguido en 2018.

Su rendimiento en Vallecas le permitió fichar por el Real Betis, donde ganó la Copa del Rey de 2022, antes de trasladarse a Inglaterra. Aston Villa y Nottingham Forest completaron una etapa en la Premier League que terminó con su incorporación definitiva al Girona.

A sus 33 años, conserva velocidad para llegar a campo contrario, capacidad para jugar como lateral o carrilero y experiencia en defensas con diferentes alturas. Su perfil encajaría en un Rayo que necesita recuperar profundidad por fuera sin conceder un periodo prolongado de adaptación.

El componente emocional favorece al equipo madrileño, pero no resuelve la negociación entre clubes. El Girona considera al jugador una pieza útil para intentar regresar a Primera y no tiene una obligación contractual de vender. El propio Moreno fue contundente durante su presentación en Montilivi: “El Girona tiene que estar en Primera, es lo que se merece”.

Abdul Mumin toma el camino contrario entre Girona y Rayo Vallecano

Mientras el Rayo intenta llevarse a Álex Moreno, Abdul Mumin acaba de realizar el recorrido inverso. El Girona ha incorporado oficialmente al central ghanés, que llega libre después de finalizar su contrato con el conjunto franjirrojo.

Mumin, de 28 años, pasó cuatro temporadas en Vallecas, aunque una grave lesión de rodilla redujo su participación a tres encuentros durante el último curso. Su llegada no afecta directamente al puesto de Moreno, pero evidencia que ambos clubes están reconstruyendo sus defensas desde posiciones muy diferentes.

El Girona afrontará su próxima prueba el viernes 21 de agosto ante el Córdoba, mientras el Rayo seguirá buscando una solución antes de que el mercado cierre el 1 de septiembre. La voluntad de recuperar a un antiguo conocido está encima de la mesa; lo que falta es convencer a Montilivi con una oferta que modifique su postura.