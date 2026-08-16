Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Mallorca y Tenerife y el empate del Girona en la jornada 1 de Segunda división

A falta de dos partidos por disputar este lunes la mayoría de los encuentros de la primera jornada de Segunda división ya se han disputado y es el Andorra el líder de la clasificación

Este fin de semana ha dado inicio la competición liguera española, tanto la Primera división como La Liga Hypermotion, en la que ya se han disputado la gran mayoría de los enfrentamientos previstos, a la espera de dos partidos que quedan pendientes para este lunes.

Es el Andorra el que encabeza la tabla de la Segunda división tras esta primera jornada, después de ganar por goleada al Ceuta, concretamente tras meterle una 'manita'. Le siguen Tenerife y Mallorca, aunque evidentemente tras un único partido están las posiciones muy igualadas y definiéndose por la mínima en la clasificación.

Victoria del Mallorca y empate del Girona en su regreso a la Segunda división

Los partidos que más curiosidad generaban de cara a esta primera jornada de la nueva temporada de la Segunda división eran los de los equipos recién descendidos, para comprobar su nivel en una categoría tan loca como la de plata española. El Mallorca sí ha cumplido con las expectativas, derrotando por 2-0 al Real Valladolid.

El Girona y el Real Oviedo, por su parte, sólo han podido rescatar un empate tras bajar de categoría. El conjunto catalán ha finalizado su partido contra el Leganés con un 1-1 en el marcador, con los de Montilivi salvando un punto en el último minuto gracias al gol de Abel Ruiz. El Oviedo no fue capaz de encontrar portería y empató a cero con el Granada.

Tenerife y Burgos golean en su estreno en La Liga Hypermotion este domingo 16 de agosto

Además del duelo entre Girona y Leganés y el choque entre la UD Las Palmas y el Albacete, ha habido dos partidos muy interesantes este domingo de mitad de agosto. El primero de ellos ha sido el del Tenerife, que ha sido capaz de derrotar por 3-1 al Eibar para ocupar, temporalmente, la segunda plaza en la tabla.

El Burgos también ha anotado tres goles en su primer partido en este curso, pero el Córdoba le dio más batalla y anotó dos goles, cerrando la victoria por la mínima, con 3-2 en el luminoso, y dejando el partido más entretenido de esta jornada.

Resultado de todos los partidos de La Liga Hypermotion tras la jornada 1

Real Sociedad B 0-1 Castellón

Andorra 5-1 AD Ceuta

Cádiz 0-0 Celta Fortuna

Real Oviedo 0-0 Granada

Mallorca 2-0 Real Valladolid

Eibar 1-3 Tenerife

Burgos 3-2 Córdoba

Girona 1-1 Leganés

Las Palmas 1-0 Albacete

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