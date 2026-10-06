Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, hace autocrítica: "Así lo vamos a pasar mal"

El entrenador del CD Tenerife no terminó muy contento con la actuación de su equipo y de sus jugadores en la derrota contra el Córdoba CF la cual hace que su conjunto haya encajado un total de ocho goles en los dos últimos encuentros que ha disputado como visitante en esta Segunda división

Habitual en él, Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, no se mordió la lengua lo más mínimo en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió contra el Córdoba CF por 3-2 el cual, por otro lado, sirvió para cerrar la jornada 8 de Segunda división. El técnico fue autocrítico con la actuación del CD Tenerife y abogó por mejorar para no correr el peligro de descender a Primera RFEF.

Lo que menos le gustó a Álvaro Cervera fue, sin duda, el rendimiento defensivo del CD Tenerife. "Puede ser un problema defensivo, si me queréis convencer de que el primer gol es un problema defensivo, lo acato. Yo creo que es un problema de que se defiende mal, pero no es un problema defensivo. No sé si se entiende la diferencia. Defender mal es hacer cosas que no debes. No había pasado nada y ya nos habían hecho un gol".

El CD Tenerife ha recibido 8 goles en los 2 últimos partidos que ha jugado como visitante y Álvaro Cervera no dudó en pedir una mejoría rápidamente. "Así lo vamos a pasar mal, tenemos que hacer las cosas de otra manera".

Álvaro Cervera analiza la derrota del CD Tenerife contra el Córdoba CF

Álvaro Cervera analizó el mal comienzo de partido del CD Tenerife contra el Córdoba CF. "No lo puedo explicar. Salimos con un plan de partido, sabíamos cómo juega el Córdoba CF e íbamos a intentar que no llegasen pero al minuto 1 ya íbamos 1-0 y el partido es otro diferente. Ya teníamos que ir hacia adelante y ellos están más acostumbrados a eso que nosotros. En la primera acción nos han hecho un gol y eso es que tenemos un problema. Está claro que hay que mejorar".

A continuación, reflexionó sobre el encuentro. "Sabemos cómo juega el Córdoba CF, que le gustan los partidos de ida y vuelta. Tiene jugadores para los duelos individuales. Si tú entras en ese partido, normalmente vas a perder. No habíamos planteado ese partido, pero cuando te hacen un gol al minuto, todo cambia. En la segunda parte aceptamos el reto de ir uno a uno. Hemos empatado y hasta hemos tenido alguna ocasión para más, pero en el ida y vuelta lo normal es que ellos ganen, y así ha sido".

El entrenador del CD Tenerife señaló que, a pesar de todo, bien alguna que otra mejora. "No hay buenas noticias cuando se pierde. A mí me trae sin cuidado quién marque, yo quiero ganar el partido. Y tan importante es marcar gol como despejar bien y ponerla en el palo del córner. Lo que sí he visto en la segunda parte es que cambiando algunos jugadores, la cosa ha cambiado. Ellos tenían más dificultades".

Álvaro Cervera no se quiso excusar en la actuación arbitral. "No creo que el árbitro haya condicionado el resultado. En la jugada de Enric me dicen que los dos se enzarzan. Hicimos cambios para no quedarnos con diez, porque preveíamos que así sería, pero ha sido por un error nuestro. Cuando es algo que yo veo mala fe, lo digo, pero en este caso no lo he visto".