Pau López, obligado a parar por culpa de una lesión

El portero, que llegó al equipo del Principado durante el pasado mercado de fichajes de verano como una de las incorporaciones estrella de cara a la actual temporada, se ve obligado a parar por un problema físico que le impedirá jugar, a priori, los siguientes partidos de Segunda división

No corren buenas noticias para Pau López ya que el portero del FC Andorra ha caído lesionado y no podrá ayudar al equipo entrenado por Carles Manso cuando estaba siendo titular en este comienzo de temporada. Un contratiempo para el FC Andorra quien fichó a Pau López como una de las estrellas de cara a esta campaña en la que el objetivo es conseguir la permanencia en Segunda división.

El FC Andorra ha comunicado que Pau López sufre una pequeña lesión miofascial en el aductor largo de su pierna izquierda la cual se produjo en un entrenamiento de la semana pasada lo que le obligó a no poder jugar el último partido liguero frente al CE Sabadell que terminó con empate a cero.

El FC Andorra no ha querido pillarse los dedos con la vuelta de Pau López a los terrenos de juego y deja su regresar en manos de su evolución. Lo que sí es cierto es que el equipo propiedad de Gerard Piqué no va a precipitar el regreso del guardameta ya que el principal objetivo es que se recupere totalmente para que no haya riesgo de recaídas y así ayudar en lo que resta de temporada.

De hecho, Carles Manso se mostró optimista con la vuelta de Pau López tras el partido que el FC Andorra jugó contra el CE Sabadell. "Tiene una pequeña cosa. No es grave. Hoy se ha perdido el partido. Semana que viene le haremos pruebas, en principio parece una pequeña molestia".

Hasta el momento, Pau López estaba siendo fundamental ya que era titular indiscutible en el equipo que entrena Carles Manso quien ahora tendrá que darle oportunidades y continuidad a Jesús Owono, que estaba siendo hasta el momento el suplente de Pau López.

Pau López decidió marcharse del Real Betis el pasado verano

Pau López fue un fichaje de campanillas para el FC Andorra durante el pasado mercado de verano. El catalán decidió salir del Real Betis debido a que el club verdiblanco le comunicó que iba a tener pocos minutos durante la actual temporada y con ese contexto hizo las maletas rumbo al FC Andorra para estar cerca de su tierra y de sus seres queridos.

Por el momento, Pau López está intentando ayudar al FC Andorra a conseguir la permanencia en Segunda división, pero, de momento, el club del Principado está en puestos de descenso a Primera RFEF ya que sólo ha podido sumar 7 puntos en los 8 primeros partidos que se han disputado, estando actualmente a sólo un punto de las posiciones que dan la permanencia.

El comunicado del FC Andorra informando sobre la lesión de Pau López

'Pau López tiene una pequeña lesión miofascial en el aductor largo de la pierna izquierda y por eso ya no estuvo disponible este fin de semana en el partido ante el Sabadell. El guardameta catalán sufrió unas molestias en un entrenamiento y las pruebas realizadas han confirmado la dolencia.

El futbolista ya está trabajando con los servicios médicos del club para recuperarse lo antes posible y su evolución marcará su disponibilidad'.