Espanyol 3-0 Levante: El doblete de Roberto Fernández ilusiona a los pericos en su estreno en La Liga
El equipo que dirige Manolo González ha hecho un gran partido en casa en su estreno en esta nueva temporada de La Liga, arrollando a un Levante muy débil y con Roberto Fernández como gran protagonista
Espanyol
Levante
La Liga EA Sports ha dado inicio a una nueva temporada este fin de semana. El partido entre el Espanyol y el Levante ha cerrado la jornada de este domingo, con la victoria de los pericos de forma notable. El conjunto catalán se ha impuesto a los granotas por un 3-0, consiguiendo una gran victoria en su estreno en la competición liguera.
Por su parte, el Levante ha firmado un partido gris, muy flojo a nivel ofensivo y que se ha visto muy superado por el ataque perico. Sus mejores momentos en el encuentro han sido tras el primer gol, buscando el empate y con varios disparos a puerta, aunque desviados. Sin embargo, el segundo tanto del Espanyol les hizo perder fuerza y ser incapaces de contestar ante un RCDE Stadium pletórico
El Espanyol se lleva los tres puntos frente a un flojo Levante con un doblete de Roberto Fernández
El equipo de Manolo González ha demostrado las ganas que tenía de volver a la acción y el buen trabajo de pretemporada, por lo que sólo han tardado cuatro minutos en adelantarse en el marcador. Roberto Fernández ha sido el encargado de carrilear a los blanquiazules hacia la victoria, anotando el primer gol de forma tempranera tras un lanzamiento de falta de Edu Expósito. Así obligó al Levante a buscar la remontada, mientras que él mismo sentenciaría con un doblete poco antes del final del primer tiempo.
En el minuto 40, el delantero centro volvió a anotar, esta vez a pase de Javi Hernández, marcar distancias con el conjunto granota, que apenas ha tenido ocasiones de ataque y ha dado una imagen gris en este primer partido de la temporada. Con el equipo de Luís Castro ya sin fuerzas, Tyrhys Dolan puso la guinda perica con el 3-0, desatando la euforia en el minuto 80.
El debut de Marc Santos con 15 años, lo más destacado del Levante en su discreto debut en La Liga
El partido del Levante ha sido muy discreto. Su entrenador trató de meter más ritmo en la recta final del partido, pero sin éxito contra un crecido Espanyol. Por ello, lo más destacado de su partido ha sido el debut de Marc Santos con sólo 15 años, que se ha convertido en el jugador más joven de su historia en competir en Primera y en el cuarto histórico de La Liga.
Ficha técnica3 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Riedel, Hinojo; Urko González (Pol Lozano, min.72), Edu Expósito (Marcos Fernández, min.86), Javi Hernández (Pere Millan, min.82); Dolan (Jofre Carreras, min.81), Cala (Bauza, min.72) y Roberto Fernández.
0 - Levante: Ryan; Nacho Pérez (Tojkan, min.77), Mandi, Dela, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez (Etta Eyong, min.46); Víctor García (Tunde, min.77), Iván Romero (Marc Santos, min.64) y Paco Cortés (Bardeli, min.46).
Goles: 1-0, min.4: Roberto Fernández. 2-0, min.40: Roberto Fernández. 3-0, min.80: Dolan.
Árbitro: Muñiz Muñoz (comité aragonés). Amonestó a Urko González (min.37), Cala (min.63) y Javi Hernández (min.68).
Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 28.050 espectadores.