La caída del Athletic: cara y cruz en el precio de Gerenabarrena y Jauregizar

El conjunto rojiblanco es el único de toda LaLiga que ha visto descender su cotización tras la última actualización de los valores de mercado en Transfermarkt, con un claro protagonista negativo y otro positivo

El nuevo Athletic Club de Edin Terzic no termina de arrancar. Instalado en la mitad de la tabla, el cuadro bilbaíno ha sumado 8 puntos de 18 posibles tras seis jornadas disputadas, teniendo pendiente el encuentro ante el Levante que se aplazó por la climatología adversa. El técnico germano llegó en verano con la misión de liderar una nueva era tras la dorada tercera etapa de Ernesto Valverde en el banquillo, con una Copa del Rey conquistada, una clasificación para la Champions y otra para la Europa League. El pasado curso ya significó un punto de inflexión, al quedar decimosegundo clasificado en LaLiga, y ahora el reto es volver a pelear en la zona noble.

El Athletic, séptimo de LaLiga pese al bajón

Pero, de momento, el dubitativo arranque de la 26/27 también tiene su reflejo en la valoración económica de una plantilla que es la única en toda la Primera división que ha visto caer su tasación global tras la última actualización realzada este lunes por la web especializada Transfermarkt. En concreto, desciende tres millones de euros para para colocarse con 229,8 millones, siendo la séptima en el ranking.

Jauregizar pierde 5 millones (10 en siete meses)

Mucho culpa de ello tiene la situación particular de Mikel Jauregizar, que ha pasado de tener un rol protagonista con el 'Txingurri' a convertirse en un actor secundario con el nuevo técnico. Sin minutos en el estreno liguero ante el Sevilla FC, luego ha participado en los cinco choques restantes, pero solo dos de ellos como titular. Un caída que se refleja también en su precio teórico, el cual ha bajado de 30 a 25 millones de euros.

Ese descenso de 5 millones convierte al mediocentro de Bermeo, a sus 22 años, en el noveno jugador de LaLiga más devaluado, junto a varios más, siendo los primeros en esta indeseada clasificación los barcelonistas De Jong y Balde, los colchoneros Julián Álvarez y 'Cuti' Romero y el madridista Vinicius, quienes han perdido 10 millones en su cotización de mercado. La misma cantidad que el centrocampista rojiblanco ha perdido desde que alcanzar su pico más alto (35 millones) en marzo de este mismo año.

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También baja Beñat Prados

Junto a Jauregizar, además, el valor de Beñat Prados también experimenta un bajón, pasando de 15 a 12 millones. En su caso, no obstante, sirve de atenuante la grave rotura de ligamento cruzado anterior sufrida hace poco más de un año, de la cual ya está recuperado, si bien aún no se ha estrenado en la presente temporada, quedándose en el banquillo en las tres últimas jornadas.

Gerenabarrena sube 4 millones y otros dos compañeros le apoyan

La buena noticia, por contra, viene de la mano de Beñat Gerenabarrena, que ha regresado tras su exitosa cesión en el Castellón la pasada campaña y está siendo uno de los rojiblancos más destacados en este inicio de campeonato, con cinco encuentros disputados, cuatro de ellos en el once y tres completos. Por todo ello, el también mediocentro, de 23 años, ha incrementado su valor en 4 millones, pasando a estar tasado en 5.

Los otros jugadores del Athletic que crecen en este apartado son el también debutante Johaneko Louis-Jean, que sube 1,8 millones para alcanzar los 2 'kilos', y Robert Navarro, que sube uno y pasa de 6 a 7 millones.