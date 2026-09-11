Gerenabarrena, de pelear el ascenso a Primera con el Castellón a titular con el Atheltic Club: "No me gusta hablar de lo individual"

El mediocentro de 23 años rozó la épica a las órdenes de Pablo Hernández en LaLiga Hypermotion. Ahora es un fijo para Edin Terzic en San Mamés y está dispuesto a jugar muchos años con los leones tal y como declaró en una entrevista para Mundo Deportivo

Beñat Gerenabarrena ha sido uno de esos jugadores que el Athletic Club 'recolecta' cada final de temporada y entiéndaseme el verbo empleado ya que en San Mamés siembran en diferentes equipos de Primera y Segunda para después recoger los frutos. Beñat Gerenabarrena es otro de los jugadores que el Athletic Club ha sabido foguear en Segunda y que ahora, a las órdenes de Edin Terzic ya suma tres titularidades en cuatro encuentros de Liga. Gerenabarrena repasó su vuelta al Athletic Club y su experiencia en un Castellón que el pasado curso se quedó muy cerca de subir a Primera tras una gran campaña en LaLiga Hypermotion, en una entrevista para Mundo Deportivo.

Gerenabarrena, un fijo para Edin Terzic

A pesar de haber acumulado ya un buen puñado de minutos, Gerenabarrena es humilde y no duda de que cualquiera de sus compañeros que alinee Terzic, lo hará bien: "Ahora mismo me está tocando a mí, pero no me gusta hablar de lo individual. Yo creo que a cualquier compañero que ponga el míster lo va a hacer bien y eso es muy importante tanto para los jugadores como para el entrenador".

Gerenabarrena también apuesta por disfrutar del momento y sueña con estar por los menos 15 años defendiendo los colores del Athletic Club: "A disfrutar del momento, darlo todo, mantener los pies en la tierra y pelear por mis sueños. Ojalá juegue aquí 15 años o lo que aguante".

La familia, clave en Gerenabarrena y su papel en el Athletic Club

Beñar Gerenabarrena confesó que el tener cerca a su familia le ayuda a tener los pies en el suelo y sabedor también de que el fútbol da muchas vueltas: "Yo tengo los pies en el suelo siempre. Tengo a mi familia, a mi pareja, padre, madre y abuelos que me hablan de eso, de mantenerme siempre en mi sitio, de ser yo, de que no me confunda. Tengo la suerte de tener eso en casa. Yo soy también así, pero con la ayuda de ellos me estoy manteniendo con calma. Sé además que el fútbol da muchas vueltas. Un día puedes estar arriba y otro abajo. Sobre todo estoy disfrutando porque llevo trabajando mucho tiempo para esto, pero siempre con los pies en el suelo".

Sobre si su debut con el Athletic Club le llegó tarde, Gerenabarrena lo tiene claro: "Tampoco lo puedes saber. Uno se puede sentir preparado, pero luego igual le llega el momento y no lo está. En la vida las cosas pasan cuando tienen que pasar. Siempre quieres debutar con 16 años y estar 30 años en el mismo club, pero el fútbol no es así porque cambia de un momento a otro. He llegado en un buen momento física y mentalmente y creo que las cosas pasan por algo. Yo me quedo con eso".

Beñat Gerenabarrena pugnando con Kang in Lee

El ascenso fallido con el Castellón

Gerenabarrena no pudo esconder la decepción que supuso el no poder ascender a Primera con el Castellón y reconoció la gran temporada que hicieron los orelluts: "Fue una pena porque jugamos muy bien contra el Almería y en el último momento se nos fue. Hicimos un temporadón y orgullosos de lo que vivimos".