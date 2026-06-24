Beñat Gerenabarrena cuenta con el interés de varios equipos de Primera división

El centrocampista ya ha tenido una conversación con Edin Terzic que le ha instado a darlo todo para ganarse un puesto en el equipo de cara a la próxima temporada. En caso de que no lo logre, al de Lekeitio no le faltan opciones en la élite del fútbol español tras su buena temporada en el CD Castellón

Beñat Gerenabarrena regresa al Athletic Club después de una gran temporada en el CD Castellón con el objetivo de convencer a Edin Terzic y ganarse un puesto en el primer equipo vasco. No lo tendrá fácil el de Lekeitio debido a que existe mucha competencia en la posición de centrocampista. En caso de que no logre hacerse con un hueco, a Gerenabarrena no le faltarán equipos de Primera división para continuar su carrera deportiva ya que algunos están muy atentos a su situación deportiva y contractual.

El Racing de Santander y el Elche CF, pendientes de Beñat Gerenabarrena

La situación de Beñat Gerenabarrena es la siguiente: el centrocampista va a hacer la pretemporada con el Athletic Club ya que Edin Terzic lo va a testar para ver si es válido o no de cara a la campaña que se avecina. El entrenador alemán le ha dicho al futbolista que lo dé absolutamente todo.

El tema es que hay opciones de que siga en el Athletic Club, pero que también existen posibilidades de que se acabe yendo. A Beñat Gerenabarrena no le van a faltar opciones de jugar en Primera división gracias a su buen rendimiento en el CD Castellón en Segunda división durante la pasada temporada: 39 partidos y 2.798 minutos, marcando dos goles y dando dos asistencias.

Beñat Gerenabarrena, centrocampista de 23 años del Athletic Club, cuenta con el interés de Racing de Santander y de Elche CF de cara a la próxima temporada según informa el compañero Ángel García. El club vasco no contempla traspasar, de momento, al de Lekeitio y la operación consistiría en una cesión. Sin embargo, el Athletic Club tiene que empezar a contemplar qué hacer con Beñat Gerenabarrena ya que el centrocampista cambia contrato hasta el 30 de junio de 2027, al final de la temporada que se avecina.

La competencia de Beñat Gerenabarrena por un puesto en el centro del campo del Athletic Club

Beñat Gerenabarrena no va a tener nada fácil hacerse con un puesto en el centro del campo del Athletic Club de cara a la próxima temporada. El de Lekeitio tiene por delante a Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Prados y, a priori, Alejandro Rego, que está recién renovado. Al margen de ello, también están Mikel Vesga y Peio Canales más lo que puedan aportar Oihan Sancet, Unai Gómez o Selton Sánchez.

De este modo, Beñat Gerenabarrena tendrá que trabajar muy duro durante esta pretemporada para ganarse un sitio en el Athletic Club ya que la competencia en el puesto de centrocampista es bastante alta. El futbolista se siente preparado para el reto, pero la decisión está en manos del nuevo entrenador Edin Terzic quien le ha dado un voto de confianza al de Lekeitio.