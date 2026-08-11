El Athletic Club se guarda un as en la manga con Agirrezabala

Tras confirmarse el fichaje de Agirrezabala, en San Mamés se reservan una serie de variables económicas por objetivos además de un porcentaje de una futura venta y un derecho de tanteo

El Athletic Club hizo oficial este pasado lunes la salida de Julen Agirrezabal rumbo al Racing de Santander. Después de una semana anterior en la que desde el Racing de Santander, a través de su director deportivo Chema Aragón, se confirmó que el guardameta era la primera opción para la portería cántabra pero que la operación era inviable económicamente, finalmente el acuerdo llegó.

Athletic Club y Racing de Santander llevaron la negociación por el fichaje de Agirrezabala a buen puerto y el propio jugador firmó con los del Sardinero hasta junio de 2031. Agirrezabala deja el Athletic Club después de llegar al cuadro de Lezama en edad juvenil desde uno de los clubes convenidos, el Antiguoko KE y siendo campeón de Copa del Rey con el cuadro vasco a las órdenes de Ernesto Valverde. El Athletic Club, tal y como anunció en el comunicado de la salida de Agirrezabala, se reserva una serie de 'beneficios' de cara al futuro con el ya guardameta del Racing de Santander.

El Athletic Club puede sacar más tajada del traspaso de Agirrezabala

El Athletic Club informó que el traspaso de Agirrezabala al Racing de Santander, que según Bilbao Hiria sería de 4,5 millones de euros, podría aumentar su precio siempre que el guardameta cumpla una serie de variables por objetivos yéndose a cuatro 'kilos'. Además el Athletic Club sabe del potencial de Julen Agirrezabala a pesar de que el pasado curso estuviese cedido en el Valencia y también se guarda un porcentaje de una futura venta que no ha trascendido.

El Athletic Club no pierde de vista a Agirrezabala

La última de las cláusulas que hará que el Athletic Club esté muy pendiente de las evoluciones de Julen Agirrezabala en el Racing de Santander será el derecho de tanteo. Esto permitirá a los de Edin Terzic a tener cierta 'ventaja' en caso de que el guardameta tenga detrás algún equipo que pretenda ficharlo.

El cariño del Athletic Club hacia Agirrezabala se puede apreciar en una de las partes del comunicado de los leones en el que informaban de la salida del guardameta: "Julen Agirrezabala (25 años) llegó en edad juvenil desde el Antiguoko KE y ha logrado escribir su propia historia en el Athletic, hasta el punto de convertirse en protagonista en la Copa que ganó a las órdenes de Ernesto Valverde, en la que resultó decisivo en la tanda de penaltis de la final. Un torneo en el que también brilló con Marcelino García Toral, el técnico que le hizo debutar como león, y con el que había alcanzado las semifinales ante el Valencia CF después de noquear en casa a Real Madrid y FC Barcelona".

La sombra de Unai Simón en la portería del Athletic Club

El Athletic Club confía en que Agirrezabala puede seguir creciendo y de ahí las cláusulas que ha incluido en su salida hacia el Racing de Santander. El 'problema' que ha tenido Agirrezabala en el Athletic Club ha sido el coincidir en la portería con un Unai Simón que está posiblemente en uno de los mejores momentos de su carrera. El Guante de Oro del Mundial parece que no tendrá rival una temporada más en la portería del Athletic Club y eso ha pesado demasiado para la salida de Agirrezabala.

Por otro lado, la fórmula del derecho de tanteo es ciertamente similar a la de opción de re compra. Esta concretamente fue incluida en las salidas de Ibon Sánchez, Aimar Duñabeitia e Iker Varela que pusieron rumbo a Cádiz, Sporting de Gijón y UD Ibiza. En los casos de Unai Gómez y Urko Izeta, el Athletic si se guarda el derecho a tanteo en el futuro.