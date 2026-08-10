El Racing de Santander confirma el fichaje del Agirrezabala: salida oficial del Athletic Club

El club cántabro golpea el mercado con un fichaje de impacto: Julen Agirrezabala aterriza en El Sardinero tras un acuerdo que coloca al meta vasco como candidato firme a la titularidad en el regreso a LaLiga EA Sports

El Racing de Santander ha hecho oficial el fichaje de Julen Agirrezabala, procedente del Athletic Club. El meta tenía contrato con el conjunto vasco hasta 2027, pero finalmente ha aceptado la propuesta del club cántabro. Pese a las afirmaciones por parte del director deportivo, Chema Aragón, el traspaso se ha podido hacer tras llegar a un acuerdo ambas partes. El portero dice adiós a San Mamés para aterrizar en El Sardinero.

Julen Agirrezabala llegará para ser titular en la portería del Racing de Santander, a falta de la decisión tomada por José Alberto López. Además, tras la salida de Jokin Ekieta, que fue el meta titular la campaña pasada, el club buscaba un refuerzo importante para estar bajo palos en una temporada ilusionante pero complicada como es LaLiga EA Sports. Por ello, el ya ex del Athletic Club asume en el reto en el equipo recién ascendido.

El Racing de Santander logra el fichaje de Agirrezabala pese al pesimismo de Chema Aragón

Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, apuntó hace escasos días la dificultad con el fichaje de Julen Agirrezabala: "No te puedo desmentir ni decirte que sí en cada nombre que sale hoy en día porque ya no es lo que sacáis vosotros, sino lo que sale en las redes. Estaríamos aquí hasta el último día del mercado desmintiendo".

El director deportivo confesó el interés en el que era el portero del Athletic Club, pero sabiendo de las complicaciones de la operación: "Sí es verdad que Julen era nuestra primera opción. Lo sabe tanto el futbolista, como su agente, como el Athletic. Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo".

Julen Agirrezabala firma por su tercer equipo en España

Pese a ello, Julen Agirrezabala tuvo luz verde finalmente y ha firmado con el Racing de Santander hasta el 30 de junio de 2031, en la que será su tercera experiencia en un equipo de España tras pasar por las filas del Athletic Club y Valencia. El meta estuvo a las órdenes de Carlos Corberán la pasada campaña, disputando 18 encuentros en LaLiga EA Sports y uno en Copa del Rey. Tras ello, regresó a la disciplina del conjunto de Terzic.

Por otro lado, Julen Agirrezabala llega al Racing de Santander tras jugar un total de 48 partidos en Primera División, además de trece en Europa League. Además, el guardameta ha sido internacional con la sub-21 con la selección española, debutando ante Eslovaquia en La Cartuja en 2021. En este sentido, el portero de 25 años llega con experiencia para defender los colores del equipo cántabro en su regreso a LaLiga EA Sports.

La disponibilidad de Julen Agirrezabala en el Racing de Santander

Además, la disponibilidad de Julen Agirrezabala será determinante para saber cuándo podría estrenarse con el Racing de Santander. El meta sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda a comienzos del mes de febrero, aunque lleva sin disputar un partido oficial desde el encuentro contra el Celta de Vigo del pasado tres de enero. Por ello, queda esperar a su posible debut este domingo ante el Villarreal en LaLiga EA Sports.

Agirrezabala, que llegó a un acuerdo con el Racing, espera las horas para poder ponerse la camiseta del equipo cántabro en partido oficial, que podría ser a lo largo de este mes de agosto. Además, su llegada se antoja clave para José Alberto López, ya que su equipo viene de encajar un total de once goles en seis partidos de pretemporada, un dato que deja en mal lugar el aspecto defensivo de la plantilla.

Admeás, el Athletic Club, que ya apuntaba a su salida, ha confirmado que, por el traspaso de Julen Agirrezabala "ingresa una cantidad fija por la transferencia y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo".