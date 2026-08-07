Agirrezabala, jugador del Athletic Club, cerca de cerrar su fichaje por un Primera

El guardameta había quedado descartado días atrás por el director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón. Este viernes Matteo Moretto apuntó a que existía un acuerdo "apalabrado" entre ambos clubes. No está contando en pretemporada para Edin Terzic

Julen Agirrezabala es uno de los jugadores del actual Athletic Club que más complicado tiene contar con minutos a las órdenes de Edin Terzic si no termina encontrando acomode fuera de San Mamés. El Athletic Club sabe que si quiere hacer caja con Agirrezbala, debe ser en este mercado de fichajes de verano o como muy tarde en el próximo de invierno.

El guardameta de 25 años cumple contrato con el Athletic Club en junio de 2027 por lo que en caso de no salir este verano, a partir de enero será libre de negociar con el equipo que quiera. Uno de los equipos que parecía descartado a tenor de lo comentado por su director deportivo (Chema Aragón), era el Racing de Santander. El dirigente comentó días atrás que era una operación "inviable económicamente".

El fichaje de Julen Agirrezbala, más cerca

Las declaración concreta de Chema Aragón en relación al interés del Racing de Santander en Julen Agirrezabala confirmaron que era la primera opción para cubrir la portería de José Alberto. "Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo". Esa miras a otro tipo de objetivo han estado en el guardameta Aron Yaakovishvili, perteneciente al filial del Barcelona y que durante la pretemporada culé está contando con oportunidades a las órdenes de Hansi Flick.

Este viernes, el periodista Matteo Moretto ha informado de un giro en el futuro y posible fichaje de Julen Agirrezabala. Según se apunta, el acuerdo entre Racing de Santander y Athletic Club existiría de forma verbal, por lo que solo faltaría que este se plasmase sobre el papel y que el conjunto cántabro acuerde las condiciones con el propio Julen Agirrezabala. No ha trascendido si el acuerdo es en formato de cesión más opción de compra o directamente un traspaso.

Este movimiento, totalmente contrario a lo declarado hace escasos días por el director deportivo del Racing de Santander demuestra lo volátiles que son los mercados de fichajes ya que un jugador que parecía descartado por parte de los cántabros por las exigencias económicas del Athletic Club, ahora parece estar más cerca que nunca del Sardinero.

Las palabras del director deportivo del Racing de Santander

Las declaraciones días atrás de Chema Aragón como director deportivo del Racing de Santander podrían haber tenido la intención de 'forzar' en cierto modo al Athletic Club a rebajar sus pretensiones económicas. Es importante remarcar que Julen Agirrezabala no está contando con minutos en la pretemporada del Athletic Club a las órdenes de Edin Terzic ya que el técnico alemán está optando por Padilla y por Santos, guardameta del filial.

Así, al Athletic Club le interesaría darle salida a Agirrezabala para aliviar el coste salarial de la primera plantilla y de paso no encontrarse con el problema de tener a un portero que el pasado año estuvo jugando como cedido en el Valencia de Corberán. Agirrezabala sufrió una concatenación de lesiones que el hicieron perder la titularidad a manos de Dimitrievski. El Valencia contaba con una opción de compra que finalmente no ejerció.