El duro testimonio de Yeray Álvarez, jugador del Athletic Club: "Me daba igual el fútbol"

El central del cuadro vasco superó un cáncer en 2017 y el pasado 2025 fue sancionado por un dopaje que fue calificado de "involuntario" tras ingerir un medicamento preventivo contra la caída del cabello que pertenecía a su pareja

Yeray Álvarez es de esos futbolistas a los que nadie le podrá decir que lo ha tenido sencillo para llegar a vivir del fútbol. El central del Athletic Club vivió en 2017 como un cáncer de testículo le dejaba fuera de cualquier actividad deportiva y le enfrentaba al partido más importante de su vida. Después de superar al cáncer, el pasado año, tras ingerir un medicamento de su pareja que está destinado a la prevención de la caída de cabello, dio positivo en un control antidopaje y todo terminó con una sanción de 10 meses.

Yeray Álvarez fue sancionado a pesar de que la UEFA reconoció que la intención del jugador no era doparse. Esta sanción de 10 meses le llevó a perderse la participación del Athletic Club en la Champions League aunque en una reciente entrevista al diario As reconoció que disfrutó viendo los partidos en la grada de San Mamés ante rivales como Arsenal o PSG.

Yeray Álvarez, jugador del Athletic Club, peleó contra un cáncer de testículo

Cuando Yeráy Álvarez fue diagnosticado de cáncer de testículo, estaba citado con la Selección española sub 21 de Albert Celades que terminó siendo subcampeona de Europa. El jugador del Athletic Club dejó claro que en ese momento lo único que le importaba era su salud: "Yo estaba en la primera concentración la absoluta. Luego con la Sub-21. Lo hablé con mis padres y todos teníamos la misma opinión, que era la de empezar ya el tratamiento y al final en ese momento, sinceramente, me dio igual la Sub-21, me daba igual el fútbol, todo... Lo que quería era recuperarme, ir conociendo lo que lo que iba a vivir. Lo escuchas, pero hasta que no lo sientes en persona, pues no sabes lo que te espera".

Además, sobre la sanción del pasado año, Yeray asumió su responsabilidad y confesó que terminó contento con la resolución de la UEFA: "Bueno, yo sabía lo que había hecho, la pastilla que había tomado, las consecuencias que tendría dentro de un baremo y con la resolución quedé contento. Intenté prepararme lo mejor posible para volver a gran nivel dentro de lo complicado que era estar para los diez últimos partidos de Liga. Quedé satisfecho de cómo salió todo y de que al final pude ayudar de alguna manera al equipo en esos últimos compromisos".

Yeray Álvarez en la presente pretemporada con el Athletic Club

El triunfo de la Selección española en el Mundial

Continuando con la Selección española y con el triunfo de España en el Mundial, Yeray Álvarez valoró el triunfo de la Roja e insistió en que su idea siempre es ganar con el Athletic Club: "Me toca felicitarles, han hecho todos un Mundial fabuloso, los defensas, el portero, Unai Simón... todos como grupo han estado a un nivel increíble. Han eliminado a selecciones top, nadie creía que España podía dar tanto y nos han dado una lección a todos de lo que es el fútbol, el compañerismo y el trabajo. No podemos hacer otra cosa que darles la enhorabuena. ¿Que si me hubiese gustado a mí estar ahí? Evidentemente, creo que todo el mundo quiere ganar una Copa del Mundo, pero tampoco le doy demasiadas vueltas. Yo siempre lo he dicho, mi club es el Athletic, yo trabajo para el Athletic y quiero ganar con el Athletic".

La comparación entre Ernesto Valverde y Edin Terzic

Yeray Álvarez no dudó a la hora de calificar a Ernesto Valverde como "el mejor entrenador que ha tenido el Athletic Club" y también reconoció cómo el Txingurri trajo un título a las vitrinas de San Mamés. "Le debo todo, fue el que me hizo debutar, el que confió en mí cuando tenía 21 añitos y me empezó enseñar y a transmitir el juego que todos hemos visto estos años. El año pasado no fue todo de la de la mejor manera posible, pero lo he dicho muchas veces, para mí ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Athletic, ha conseguido cosas importantísimas, como sacar la gabarra 40 años después... y un montón de clasificaciones europeas. Creo que con lo poco expresivo que era transmitía mucho a los jugadores".

Preguntado el central del Athletic Club por el nuevo inquilino del banquillo vasco, Yeray Álvarez elogió el carácter de Edin Terzic y su energía en una temporada ilusionante: "Ha venido con las ideas muy claras. Desde el primer momento que estuvo aquí con nosotros, nos lo transmitió. Poco a poco vamos incorporando conceptos, sistemas diferentes a los que tenemos que ir a adaptándonos. Es todo energía, positivismo, encima tiene ese carácter que necesita un entrenador y que al final cuando las cosas no van tan bien, el jugador lo nota. Va a ser una temporada ilusionante, todos estamos con muchísimas ganas".