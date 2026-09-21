El argentino que desmonta el mito sobre Javier Clemente: "Es mentira eso"

Juan Antonio Pizzi desvela cómo el exseleccionador vasco lo convocó para jugar con España por la necesidad de contar con un delantero centro y su relación con los argentinos

A sus 76 años, Javier Clemente sigue siendo uno de los grandes personajes del mundo del fútbol español. Estrella mediática durante varias décadas y uno de los mejores entrenadores vascos de la historia, el rubio de Barakaldo es leyenda del Athletic Club y tiene cerca de mil partidos en los banquillos, habiendo pasado por algunos tan peculiares como la selección de Libia. Con una oratoria bastante peculiar y caracterizado por decir siempre lo que piensa, hay muchas rajadas y mitos detrás de Clemente. Uno de ellos es su animadversión hacia los argentinos.

No es ningún secreto que César Luis Menotti fue uno de sus grandes enemigos. Sus enfrentamientos en los ochenta y los noventa son propios de una telenovela. El argentino llegó a decir que Clemente era "subnormal profundo", a lo que el vasco respondió que "en Bilbao ya saben que soy un subnormal por aguantar a estúpidos como él". Pero sus enfrentamientos no se quedan ahí. Ambos vivieron una guerra dialéctica que hoy sería impensable. Menotti llegó a aludir a las "apreciaciones de carácter fascista" del técnico de Barakaldo, mientras que este afirmó que el argentino era un "vividor del fútbol" que "vive de desprecios y metáforas". Esa rivalidad llegó a su máximo esplendor cuando Menotti estaba en el Barça y Clemente en el Athletic. "Menotti y Maradona se pusieron a hablar mal del fútbol del Athletic y yo pedí que nos respeten, además de recordar cómo jugaba la Argentina de su época. Hay mucha gente que se calla, según quién es el que habla, pero yo no. Si atacan a mi equipo y a mis jugadores, el que tiene que defenderlos soy yo", contó hace unos años.

Pero Menotti no fue su único enemigo argentino. Más recientemente se las vio con Marcelo Bielsa, quien entrenó al Athletic entre 2011 y 2013. "No hay que magnificarlo, Bielsa no es Dios. Con él, el equipo no ha ido para adelante. Todavía no ha ganado nada. No ha cambiado mucho el estilo", dijo del de Rosario. Incluso en las últimas elecciones a la presidencia del club rojiblanco indicó que "si el Athletic quiere bajar a Segunda división lo que tiene que hacer es fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao... Pero es un entrenador anticuado en el siglo XII, con unos conceptos del juego del siglo XII".

Si bien es cierto que a Clemente no le hace falta que alguien sea argentino para rajar de él, no han sido pocos los entrenadores de Argentina que han sufrido su elocuencia. Otro de ellos, por ejemplo, Jorge D'Alessandro.

Un mito desmentido por Pizzi

Aunque hay argumentos para pensar que la animadversión de Clemente hacia los argentinos es real, lo cierto es que no es así. Recientemente lo ha aclarado Juan Antonio Pizzi, a quien el entrenador vasco se llevó a la selección española después de nacionalizarse. "Clemente va a ver a un jugador del Tenerife, a Felipe Miñambres, y cuando yo hago un partido bueno y Javier Clemente dice 'me gustaría tener en la selección española un centrodelantero como Pizzi' y ahí empieza a reflotarse el tema". Luego, pasado más de un año de que Pizzi se nacionalizase español, Clemente seguía como seleccionador y en la primera oportunidad que tuvo le convocó.

Sobre sus presuntos problemas con los argentinos, Pizzi lo descarta y explica. "Tiene admiración por los argentinos, nos quiere, nos respeta mucho; sí, por ahí discrepa un poco con los estilos de juego... Entonces, como César (Menotti) y sobre todo Jorge (D'Alessandro) estaban en España, tenían mucho choque en cuanto a la visión futbolística, pero después valora mucho a Bilardo, lo valoraba muchísimo, siempre ha tenido muy buenos comentarios hacia Argentina, hacia los futbolistas argentinos".