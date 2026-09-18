Un nuevo caso Fidalgo en el Athletic

El portero del Athletic Club Álex Padilla ha sido convocado por la selección mexicana y podría debutar con la absoluta, uniéndose al futbolista del Betis como el segundo español 'naturalizado' en la 'tri'

El buen momento de forma del Athletic Club de Terzic se ha visto plasmado en el número de futbolistas convocados para el próximo parón de selecciones, aunque hay uno que no era tan habitual que se marchara en las ventanas FIFA. El guardameta Álex Padilla ha sido llamado por la selección mexicana, con la que podría debutar en alguno de los amistosos que la 'tri' va a disputar este parón: Colombia (26 septiembre), Perú (29 septiembre), Estados Unidos (3 octubre) y Chile (6 octubre). Son cuatro partidos en los que el cancerbero vasco podría estrenarse con la selección absoluta mexicana.

Nacido en Zarauz​​​ hace 23 años, Padilla ya había sido llamado anteriormente por el combinado mexicano, aunque por sus categorías inferiores. Hace un par de años jugó algunos partidos con el equipo sub 23. Eso sí, también fue internacional con España en categorías inferiores, pero todo hace indicar que Álex Padilla se decantará por defender a México, país de origen de su madre, que es nacida en el estado de Chihuahua.

Si Rafa Márquez hace debutar a Padilla, el portero del Athletic seguirá los pasos de Álvaro Fidalgo, que debuto con la selección mexicana el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que desde entonces en un fijo en la 'tri'. La diferencia entre ambos es que el jugador del Betis estuvo la nacionalidad al jugar varios años en la liga mexicana, mientras que lo de Padilla es por sus orígenes familiares.

En cualquier caso, en el Athletic se alegran de la convocatoria de su futbolista, tal y como afirmó el propio Edin Terzic. "Creo que es una buena selección, y también muestra que está mejorando muy bien, y creo que el caso especial es que no ha jugado en la Liga hasta ahora, pero ha tenido una muy buena pre-temporada con nosotros, está trabajando muy duro, está luchando por los goles en cada sesión de entrenamiento", dijo el alemán en sala de prensa.

"Siempre me gusta que estas cosas se resuelvan de una cierta manera, y creo que merece esta convocatoria, y le deseamos la mejor suerte. Pero lo más importante para mí como entrenador es que puedo contar con él, y él muestra esto en cada sesión de entrenamiento", añadió Terzic.

Padilla y cuatro más

Al margen del portero, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams irán con España y Álvaro Djaló con Guinea-Bisáu, siendo cinco los jugadores del Athletic Club que participarán en la próxima ventana FIFA con sus respectivas selecciones.

Los campeones del mundo Simón, Laporte y Nico han sido citados por Luis de la Fuente para los cuatro primeros partidos de España en la Liga de Naciones frente a Inglaterra (Londres, sábado 26 de septiembre), Croacia (Sevilla, martes 29), República Checa (Oviedo, sábado 3 octubre) y de nuevo Croacia (Split, martes 6).

Por su parte, Álvaro Djaló ha sido convocado por la selección de Guinea-Bisáu para los dos partidos clasificatorios para la Copa de África 2027 que va a disputar el combinado dirigido por Emiliano Té frente a Tanzania (viernes 25) y Nigeria (martes 29).