Edin Terzic despeja las dudas con Guruzeta y Peio Canales en el Athletic Club

El Athletic Club ha anunciado la convocatoria de Edin Terzic para para visitar al Levante con la principal sorpresa de la figura de Guruzeta. Por otro lado, se han confirmado las sospechas con Peio Canales e Iñaki Williams

El Athletic Club visita en la noche de hoy al Levante en el Ciutat de Valencia. Nuevo encuentro exigente para el conjunto de Edin Terzic, que ha recibido buenas noticias en su convocatoria. El técnico alemán dejó las dudas en la rueda de prensa previa, ante los medios de comunicación, sobre la disponibilidad de jugadores como Peio Canales, Gorka Guruzeta e incluso Iñaki Williams, que recibió un golpe contra el Elche.

De esta manera, Edin Terzic recupera a un Gorka Guruzeta que no pudo entrar en la lista para el encuentro del pasado sábado ante el Elche en San Mamés. El delantero es una apuesta segura en el Athletic Club, pese a que no ha comenzado la temporada de la mejor manera, encadenando suplencias y sin ver puerta en los cuatro partidos que ha disputado este curso en LaLiga EA Sports, ante el Sevilla, Celta, Barcelona y Atlético.

Edin Terzic recibe buenas noticias antes de visitar al Levante

Por un lado, Edin Terzic valoró, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante, el estado físico de algunos de sus jugadores: "El único jugador que seguro que no está disponible es Dani Vivian. Sigue trabajando con su programa de recuperación y, como acabo de mencionar, todavía le va a llevar un par de días más. Esperemos que durante el parón de selecciones esté cerca de volver con nosotros al césped".

Además, el alemán añadió que "Guruzeta y Peio Canales han realizado hoy parte del entrenamiento, así que vamos a valorarles después de la sesión de hoy. Veremos cómo están y estamos en contacto con los departamentos médico. Vamos a hablar con los jugadores y después tomaremos nuestra decisión. Con Iñaki Williams no hay ninguna interrogante. Entrenó ayer y hoy sobre el césped y está disponible para mañana.

La opción de Guruzeta en el Athletic Club

En este sentido, Edin Terzic cuenta con una opción más en el ataque como es la de Gorka Guruzeta. El delantero del Athletic Club podría ser incluso titular en el partido contra el Levante si así lo considera el técnico alemán. Sin embargo, el entrenador del conjunto vasco cuenta también con otras alternativas para la parcela ofensiva como la del propio Iñaki Williams, Berenguer, Sancet o Nico Williams, clave en la banda izquierda.

Terzic no dio pistas en rueda de prensa, aunque adelantó cambios en el once: "Es posible que rotemos mañana y es posible que rotemos el sábado. Es algo en lo que siempre pensamos porque tenemos prácticamente toda la plantilla disponible. Siempre es una mezcla entre nuestro estado de forma, lo que necesitamos para el siguiente partido, el equilibrio y la frescura. Seguro que encontraremos la mezcla adecuada".

La convocatoria del Athletic Club para visitar al Levante

De esta manera, el Athletic Club, que viene de empatar ante el Elche, visitará al Levante con los siguientes jugadores: Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Jauregizar, Rego, Sannadi, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló y Johaneko.