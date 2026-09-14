Braulio sigue buscando entrenador para el Valencia en su agenda personal: "El barco lo pilota el capitán, que es Jagoba Arrasate"

El nuevo director deportivo che ya trabaja en la elección del técnico que relevará a Carlos Corberán. Su "amigo" Ernesto Valverde era el principal candidato, aunque ha dicho 'no'. El casting incluye otros nombres de su confianza: Jagoba Arrasate, un Vicente Moreno con el que se fue "muy injusto" o José Luis Mendilibar, quien ha ganado enteros en las últimas horas

El Valencia CF ya tiene nuevo director deportivo y, apenas unas horas después de su regreso a Mestalla, Braulio Vázquez afronta su primera gran decisión: encontrar al sustituto de Carlos Corberán. El técnico fue destituido este pasado domingo junto a Ron Gourlay después de un inicio de temporada que ha dejado al equipo colista de LaLiga, con un solo punto de 15 posibles y un gol marcado en cinco jornadas.

La urgencia es máxima. Mientras el club busca una solución definitiva, Óscar Sánchez, entrenador del Valencia Mestalla, dirigirá este martes al equipo ante el Alavés. La intención que sea su único encuentro de manera interina y que el nuevo técnico pueda estar al frente del equipo el domingo 20 de septiembre en Mestalla, ante la Real Sociedad. "La idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Como los que me conocen ya saben que mi filosofía de vida es así, mi filosofía entrenando es así, de pensar en hoy y en lo que viene, inmediato que es el partido de Vitoria, ni el club ni yo, estamos pensando mucho más que eso, que creo que es lo fundamental, lo inmediato, lo necesario, y pensar en algo más es perder el foco de lo que tenemos que estar centrados", reconoció al respecto el propio Óscar Sánchez, durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Deportivo Alavés.

Braulio vuelve a casa y busca un entrenador al que conozca bien

Braulio, que regresa al Valencia después de nueve años en Osasuna y más de una década después de su primera etapa en la entidad, ya tiene definido el perfil para sustituir a Carlos Corberán en el banquillo che. Busca a un entrenador que conozca bien y son varios los nombre con fuerza anotados en su agenda. En la lista aparecen Ernesto Valverde, Jagoba Arrasate, Vicente Moreno y José Luis Mendilibar, junto a algún otro. Y es que no se descartan sorpresas si las primeras opciones no cuadran.

La relación de Braulio con muchos de ellos va más allá de lo meramente profesional, como demuestra la hemeroteca. La situación en Valencia es de máxima crisis, por eso hace falta un técnico que se alinee con el director deportivo desde el primer instante. Hace falta acertar con la elección y llevar a cabo un acertadísimo mercado de enero que permita revertir la situación en Mestalla.

Ernesto Valverde, el favorito de Braulio para el banquillo del Valencia que ya le ha dicho 'no'

Entre todos los nombres sobre la mesa destaca sobre manera en la agenda de Braulio el de Ernesto Valverde. Era la primera opción de Braulio para su banquillo, pero ya le ha dicho 'no', puesto que prefiere seguir sin entrenar. Tocaba convencerlo con el proyecto y Braulio no lo ha conseguido. En eso estuvo este mismo lunes el bueno de Braulio, que se acababa de despedir de Osasuna en rueda de prensa.

El actual director deportivo valencianista fue quien fichó a Valverde en diciembre de 2012, durante su primera etapa en Mestalla. El entrenador llegó para sustituir a Mauricio Pellegrino y terminó la temporada clasificando al equipo para la Liga de Campeones. Los objetivos ahora son mucho más humildes en Mestalla, aunque el reto se antoja idéntico.

Para tratar de convencerlo ha jugado un papel fundamental la relación entre ambos, la cual se ha mantenido con el paso de los años. Sin embargo, no ha sido suficiente. "Mira que soy amigo de Ernesto, al que fiché para el Valencia. Ernesto no me ha preguntado nada", dijo en marzo de 2025, cuando Braulio todavía era director deportivo de Osasuna y fue preguntado por el interés del Athletic en Jesús Areso. .

Jagoba Arrasate, el entrenador por el que Braulio puso la mano en el fuego

Descartado Valverde, todos apuntan en el casting al nombre de Jagoba Arrasate, quien probablemente el que mejor representa su manera de entender una relación entre director deportivo y entrenador. Pese a ello, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que en las últimas horas habría ganado enteros el nombre de Mendilibar, recientemente destituido en Grecia, donde ha engrosado su palmarés europeo. Por su forma de entender el fútbol, sería una excelente opción para el actual Valencia si Braulio no concreta otras opciones. De hecho, el técnico vasco ya aceptó un reto similar años atrás con el Sevilla FC, y no le fue mal del todo.

Arrasate y Braulio compartieron seis temporadas en Osasuna y protagonizaron uno de los proyectos más estables del fútbol español. Pero la mejor prueba de la confianza de Braulio en Arrasate se produjo mucho antes de que llegaran los éxitos. En enero de 2021, Osasuna llevaba doce jornadas sin ganar, estaba en puestos de descenso y las críticas contra Arrasate eran cada vez mayores. Era un momento en el que cualquier director deportivo podía empezar a buscar un sustituto, pero Braulio decidió hacer lo contrario: "El barco lo pilota el capitán, que es Jagoba. Y el barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán. Si nos hundimos, nos hundimos todos".

La apuesta funcionó. Osasuna superó aquella crisis, Arrasate continuó en el cargo y ambos terminaron llevando al club a una final de Copa del Rey y a Europa. Ahora el escenario ha cambiado radicalmente. Braulio ya no tiene que convencer a Arrasate para quedarse en Pamplona. Si decide apostar por él para el Valencia, tendría que convencerle para iniciar juntos otro proyecto.

Vicente Moreno, a quien Braulio defendió en público: "Se ha sido tremendamente injusto con él"

Vicente Moreno es otro nombre que conoce especialmente bien Braulio. Fue, además, su elección para sustituir precisamente a Arrasate cuando este decidió abandonar Osasuna.

La apuesta no fue sencilla. Moreno llegaba después de un ciclo prácticamente irrepetible y tuvo que convivir desde el principio con la comparación. Durante la temporada 24/25, además, recibió críticas de una parte del entorno. Braulio salió entonces en su defensa con una contundencia que ahora resulta especialmente significativa.

"Se ha sido tremendamente injusto con él", aseguró en mayo de 2025. Y no se quedó ahí: "Incluso se le ha tildado de mentiroso (...) si algo no es Vicente es eso". El director deportivo también quiso poner en valor el trabajo del técnico y de su cuerpo técnico: "A nivel de profesionalidad ha sido espectacular. Hemos disfrutado y sufrido juntos. Han tenido un comportamiento ejemplar". Sobre su relación personal, fue todavía más claro: "La relación ha sido fantástica".

Moreno terminó dejando Osasuna después de una temporada en la que el equipo acabó noveno, con 52 puntos y a solo un gol de las posiciones europeas. Braulio explicó entonces que el entrenador había decidido no esperar a conocer los planes del club para la siguiente campaña. Y es que el equipo se le acabó cayendo en la segunda mitad del curso, llegando incluso a temer por la permanencia tras un excelente inicio de temporada. No acabó la experiencia de Vicente Moreno y Braulio como esperaban, después de que el director deportivo lo tuviera totalmente claro desde la primera conversación que tuvieron en pretemporada.

José Luis Mendilibar, el veterano que también conoce Braulio

El nombre de José Luis Mendilibar ha ido ganando enteros en las últimas horas. Su perfil es diferente al de los otros tres, pero existe igualmente un punto de conexión con Braulio. El técnico vasco representa el entrenador experimentado, de carácter y con un conocimiento profundo de LaLiga que puede resultar atractivo para un Valencia que necesita reaccionar inmediatamente. Además, en los últimos años ha remozado su currículum, sumando a sus vitrinas varios títulos europeos; una auténtica segunda juventud en los banquillos.

Públicamente no existe una relación tan estrecha entre Braulio y Mendilibar como sí con Valverde o Arrasate. Tampoco una defensa tan contundente como la que protagonizó con Vicente Moreno. Pero Mendilibar es uno de los nombres propios que Braulio tiene en su radar y que conoce bien. La clave reside ahí. No hay tiempo para descubrirse como entrenador; hace falta un método, personalidad y capacidad para sacar adelante al Valencia.

El nuevo entrenador de Braulio, para este miércoles

El calendario obliga a acelerar. El Valencia afronta este martes una visita al Alavés con Óscar Sánchez como solución provisional y, apenas cinco días después, recibirá a la Real Sociedad en Mestalla. La intención del club es que el nuevo entrenador pueda hacerse cargo del equipo para entonces. Luego ya habrá tiempo para trabajar más en profundidad durante el parón de selecciones, que en Mestalla se convertirá a todas luces en una mini pretemporada.

La elección será la primera gran prueba para Braulio desde su regreso. El club le ha confiado la reconstrucción de la parcela deportiva después de una temporada que ha comenzado de la peor manera posible y con la salida simultánea de Corberán y Gourlay.