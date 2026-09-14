Óscar Sánchez, técnico del Valencia, ilusiona con la vuelta de Guido Rodríguez

El entrenador del Valencia, de manera interina hasta el nuevo fichaje para el banquillo, ha comparecido en la previa del partido ante el Alavés en Mendizorroza, explicando su llegada al primer equipo, el estado de la plantilla y la postura del club con su figura: "Tengo una ilusión inmensa y quiero transmitirlo"

El Valencia se mide mañana martes al Alavés en Mendizorroza. De esta manera, la principal novedad del partido será la figura de Óscar Sánchez en el banquillo del conjunto che, que releva, de manera momentánea al recién destituido Carlos Corberán. En este sentido, el técnico, que se encontraba dirigiendo al filial del equipo de Mestalla, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el encuentro ante los de Quique Sánchez Flores.

Óscar Sánchez ha sido preguntado por diferentes temas que rodean al Valencia, como el salto al primer equipo y la responsabilidad en el cargo, aunque solo sea para el encuentro ante el Alavés, como él mismo ha confirmado: "La idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Ni el club ni yo estamos pensando más allá". Se espera que Braulio Vázquez, nuevo director deportivo, firme al siguiente entrenador.

Óscar Sánchez: "Tengo una ilusión inmesa y quiero transmitirlo"

De esta manera, Óscar Sánchez ha comentado cómo afronta esta nueva etapa: "Pues con bastante normalidad. Cuando trabajas en la Academia del Valencia CF puedes empezar en el juvenil, evolucionar y llegar al Mestalla. Ahora se ha dado una circunstancia en la que se me ha requerido para estar en el primer equipo y voy a intentar ayudar donde toque".

Sobre la responsabilidad en el cargo de entrenador del primer equipo del Valencia, ha confesado que "la responsabilidad tengo igual en el Mestalla que en el primer equipo. Así me tomo la vida. Parece que sea mayor aquí, pero como siempre me la tomo al máximo no me cambia. Tengo una ilusión inmensa y quiero transmitirlo. Estoy convencido que ese sentimiento hará que el estado de la gente cambie".

Óscar Sánchez y su idea: "Que defendamos juntos y que cuando ataquemos hagamos daño"

Óscar Sánchez deja clara su idea: "Intento que los equipos tengan muy marcado a qué queremos jugar, pero eso no quiero que nos condicione. Quiero que el equipo sea valiente. Que defendamos juntos y que cuando ataquemos, hagamos daño. Hoy los he visto con mucha pasión y eso se transmite. Si la afición del Valencia ve a un equipo con entrega y con ilusión, se va a enganchar todo el mundo".

Sobre su idea de fútbol, el técnico del Valencia afirmó que "mis ideas se pueden hacer en cualquier categoría. El cuerpo técnico anterior tenía trabajado al equipo. Para mi ha sido una tristeza el cese de Corberán porque siempre se ha preocupado por mi. Cualquier idea en el fútbol cabe siempre y cuando el jugador crea".

Óscar Sánchez recuerda los problemas con Carlos Corberán y la actual idea del club: "El equipo hacía cosas bien, pero es evidente que los resultados no han acompañado. Tiene capacidad de sobra para revertir la situación. La idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Ni el club ni yo estamos pensando más allá".

Óscar Sánchez: "He visto un vestuario responsabilizado y se va a alargar"

El técnico se mostró ilusionado: "Soy natural. Siendo claro de cómo está el equipo. Hay que encajar menos goles y mejorar en ataque. El equipo tiene que tener confianza, tener fe, es capaz de ganar y ese es el objetivo. Hoy los he visto con el grado de pasión, de ilusión. He visto un vestuario responsabilizado y se va a alargar. Cuando empiecen a salir los resultados, les va a venir muy bien para cambiar el chip".

Óscar Sánchez valoró a los canteranos: "Están preparados sabiendo que no hay que acelerar procesos. No es solo hacer debutar a un jugador. No puede ser flor de un día. El equipo está capacitado para competir ante un rival que está haciendo las cosas muy bien. Van a ir con mucha energía. Creo en ellos porque sé que son buenos jugadores".

Óscar Sánchez: "El Alavés en casa está muy fuerte"

Sobre el Alavés, que viene de perder ante el Racing de Santander, ha explicado que "tenemos que adaptarnos a sus fortalezas y debilidades. El Alavés en casa está muy fuerte. Tiene a dos puntas en buen momento. Queremos ser protagonistas y afrontarlo con nuestras fortalezas y queremos hacer un buen partido".

Por último, el técnico del Valencia, hasta el fichaje de un nuevo entrenador, ha confirmado dos buenas noticias: "Guido y Rioja viajan. Los dos están muy ilusionados".