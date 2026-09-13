El Valencia ya tiene favoritos para su banquillo: Ernesto Valverde, primero, y Jagoba Arrasate

El 'Txingurri', tras dejar el Athletic en verano, es el candidato número uno de Braulio Vázquez, que ya lo firmó para el conjunto che en su anterior etapa. También conoce de sobra al vasco al coincidir varias campañas en Osasuna. Pero aún hay más nombres

La bomba que se detonó en el Sánchez-Pizjuán el pasado viernes, con una nueva derrota del Valencia, la cuarta en cinco jornadas de LaLiga, ha acabado por explotar este domingo. El crédito de Carlos Corberán estaba bajo mínimos y el técnico de Cheste ha sido finalmente destituido. Pero lo que quizás no se esperaba es que Peter Lim haya decidido cargarse también a Ron Gourlay, CEO de Fútbol y cabeza visible del proyecto, y a toda su dirección deportiva: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La sacudida en Mestalla ha sido enorme y el golpe en la mesa ha llegado con la contratación inmediata de Braulio Vázquez, abonando los 290.000 euros de su cláusula de rescisión para llevárselo de Osasuna, donde trabajaba desde 2017. El gallego, por tanto, regresa a un club che en el que ya estuvo entre 2009 y 2013 (luego pasó por el Valladolid) y donde se encontrará con su hijo y jugador valencianista, Jesús Vázquez (esa era precisamente una de las cuestiones que le hacían dudar). Y nada más llegar deberá tomar una decisión de calado: la elección del nuevo entrenador.

Ante el Alavés, con Óscar Sánchez

De momento,Óscar Sánchez, técnico del filial, ha sido nombrado como técnico interino y estará este martes en el banquillo de Mendizorroza para dirigir al equipo en el encuentro ante el Deportivo Alavés. Pero se espera que ya el próximo domingo, en casa ante la Real Sociedad, haya un nuevo responsable al frente de la plantilla, estando definido el perfil diseñado por Braulio Vázquez.

Conversaciones en marcha con Valverde

No es momento de experimentos y el nuevo responsable de la planificación en el Valencia quiere contar con un técnico que conozca y con el que pueda tener la necesaria complicada para trabajar de la mano y reconstruir el enésimo proyecto fallido de Peter Lim. Así, la Cadena Cope asegura que el candidato número es Ernesto Valverde, en paro tras poner fin el pasado verano a una tercera etapa de cuatro temporadas en el Athletic.

Jagoba Arrasate, bien posicionado

Al respecto, se indica incluso que ya ha habido conversaciones entre las partes, aunque no se trata de una negociación sencilla. Pero, como es lógico, el 'Txingurri', que dejó entrever su retirada al salir de San Mamés, no es la única opción. Si no se le convence para que vuelva al Valencia, donde Braulio ya lo firmó mediada la campaña 12/13, otro de los que está bien posicionado es Jagoba Arrasate, en el que el nuevo director deportivo che confió durante varias campañas en Osasuna.

Fue el propio técnico vasco el que decidió por fin a su periplo de seis años en El Sadar, pero la relación personal entre ambos sigue siendo magnífica. Además, se encuentra igualmente libre, tras ser destituido el pasado mes de febrero por el Mallorca tras una meritoria primera temporada en Palma.

Vicente Moreno y Mendilibar, en la recámara

Con esas dos primeras cartas sobre la mesa, aún hay más balas en la recámara. Así, el diario As indica que otro de los nombres que tiene en mente Braulio Vázquez es igualmente un viejo conocido como Vicente Moreno, al que tuvo en Osasuna en la 24/25, si bien en su caso sí tiene contrato en vigor con el Al-Rayyan de Qatar hasta 2028. Además, tampoco habría que descartar a José Luis Mendilibar, recién cesado por el Olympiacos griego, si bien el vasco no ha coincidido nunca con el responsable de tomar una decisión crucial en el Valencia.