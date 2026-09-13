Peter Lim deja al Valencia en una crisis histórica que tiene a Carlos Corberán en el alambre

El Valencia ha firmado su peor inicio en LaLiga EA Sports, logrando un punto de 15 posibles, tras las primeras cinco jornadas del campeonato doméstico, suponiendo una crisis en todos los niveles del club

El Valencia sigue sumando malas noticias en diferentes niveles. Sin embargo, el foco se centra ahora en el plano deportivo, con un conjunto como el de Carlos Corberán que no levanta cabeza en LaLiga. El equipo che ha firmado el peor arranque de su historia en el campeonato doméstico, con un empate y cuatro derrotas en las primeras cinco jornadas, sufriendo una crisis que deja a Peter Lim en mal lugar por sus últimas decisiones.

Además, los datos del Valencia no acompañan a un Carlos Corberán que está en el alambre, por lo que una destitución podría ser una noticia inminente en las próximas horas. Cabe destacar que el equipo che ha logrado tan solo un gol en cinco jornadas de LaLiga EA Sports, que fue en la derrota ante el Deportivo de A Coruña en Riazor. Por el contrariom, han encajado un total de diez goles, siendo un grave problema para la temporada.

Carlos Corberán, confiado: "Me centro en buscar mejoras"

Carlos Corberán, tras la derrota ante el Sevilla, habló de su futuro: "Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que sea lo más adecuado. Yo sé mi responsabilidad, que es lo que un compañero ha comentado, que es sacar partidos, y soy muy consciente de que cuando no conseguimos las victorias significa que no conseguimos nuestro objetivo".

El técnico del Valencia añadió que "acepto la crítica, acepto la responsabilidad, me centro en buscar mejoras porque, cuando veo que el equipo se entrega y no consigue el resultado, es que la forma de afrontar el partido no ha sido la correcta, porque yo a los chicos hoy no les puedo pedir más, porque el equipo se ha vaciado, pero no he encontrado la forma de hacer que el Sevilla no nos superase en la segunda mitad".

El Valencia, ante una falta de respuesta con Mestalla

El Valencia necesita responder a la situación actual con buenas noticias que calmen las aguas en Mestalla. Por el momento, los tres partidos que han tenido lugar en casa han acabado con importantes protestas por parte de la afición tanto en la previa como tras la finalización del mismo. Todos ellos han acabado en tropiezos, como han sido el empate ante el Celta de Vigo y las derrotas contra el Real Betis y Barcelona, el último.

Además, una situación parecida tuvo lugar el pasado viernes en el encuentro contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, con una afición que esperaba al Valencia tras la salida del estadio hispalense. Los de Carlos Corberán sufrieron una nueva derrota que les deja últimos en la clasificación de LaLiga EA Sports con un punto, firmando el peor inicio liguero de su historia, igualando el registro de las campañas 1999/2020 y 2024/2025.

La última bala de Carlos Corberán en el Valencia

De esta manera, Carlos Corberán afronta el choque ante el Alavés en Mendizorroza como, seguramente, su última bala para seguir dirigiendo al Valencia. El técnico encara el encuentro de este martes como una nueva 'final' para seguir en el cargo, tras una racha de resultados que no lo acompaña para seguir al frente del banquillo. Por ello, todo parece indicar que Peter Lim podría tomar una decisión definitiva en el caso de que haya una derrota.

El reto será mayúsculo para el Valencia, ya que visitará a un Alavés que ha conseguido vencer en sus tres partidos en casa esta temporada, ante el Getafe, Villarreal y Osasuna. Además, los de Quique Sánchez Flores vienen de perder contra el Racing de Santander, por lo que buscarán una nueva victoria en la semana previa al parón de selecciones, clave para llegar con buenas sensaciones y seguir arriba en la clasificación de LaLiga.