García Plaza: "Hemos sido un vendaval, un rodillo; sólo nos faltó más inspiración arriba"

El preparador madrileño desvela que, "sobre todo en la segunda parte", su equipo fue muy superior al Valencia y que podría haberse ido "con 2-0 o 3-0" de haber estado más acertado en los metros finales, aunque se queda con "el hambre y las ganas" para amarrar este importante 10 de 15

"Victoria muy merecida. Sobre todo en la segunda parte hemos sido un vendaval. Sólo nos ha faltado un poco más de inspiración en la parte de arriba. Han trabajado, currado, hemos sido un rodillo. Ha sido media hora en la que no han pasado del centro del campo. Hay que ir hacia adelante y, si nos cogen en una contra y te ganan, es el riesgo. El equipo tiene hambre y ganas, pero espero más. No en la actitud, sino en la inspiración", apuntaba en los medios oficiales del club un Luis García Plaza que ha hecho a los suyos acuñar como signo de identidad la palabra competir.

"Desde que llevo aquí, son 14 partidos en los que el equipo ha competido siempre. A partir sobre todo de la derrota ante el Levante UD, así ha sido, tras un inicio dubitativo. Como el lema del club, este equipo nunca se rinde vaya bien o mal. Con el Atlético de Madrid, yendo 0-3, lo intentamos mejorar en la segunda parte. Pero esto es muy largo. Hay que seguir. Contento, claro, por que el equipo se comporta como tal. Disfrutemos de los momentos buenos, porque los malos llegan solos. El miércoles tenemos un partido muy difícil ante un rival que lo está haciendo bien como el RC Deportivo de La Coruña".

Para terminar antes de la rueda de prensa, un nuevo guiño a la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Lo de la afición es una locura. El equipo hoy les ha dado, pero da igual, porque están ahí cuando no le damos tampoco. Si vamos, están con nosotros. Los chavales lo entienden".

A llenar el zurrón

"Era un arranque difícil y el equipo está respondiendo a las mil maravillas. Era un partido de insistir e insistir. En la segunda parte no les hemos dejar pasar de medio campo, aunque es cierto que la única vez que pasan... Pero el equipo ha estado muy bien, empujando como kamikazes junto a nuestra gente. Deberíamos haber ganado fácil por los méritos que hemos hecho, pero, insisto, nos faltó inspiración".

Fofana, Correia y Stassin, titulares

"Los tres nuevos han estado muy bien, pero se tienen que ir adaptando al equipo y mejorando físicamente, que aún les cuesta. Espero que lleguen bien al miércoles. Fofana no creo que tenga problemas, aunque desde febrero no juega 90 minutos... y había gente que lo pedía ya titular la jornada pasada".

Arriba en la tabla

"Hemos ganado tres partidos de cinco. El equipo va, aunque ahora vienen partidos difíciles, la mayoría fuera. Hay que ir a competir a La Coruña".

Juan Iglesias

"La experiencia de gente de ese estilo es un grado. Saben lo que es un partido, estar en un campo, utilizan todos sus recursos. A veces pecamos de falta de estos jugadores".

Portería a cero

"Debemos crecer desde abajo. El partido de Isaac Romero en la presión, por ejemplo, ha sido casi perfecto. Debemos intentar recibir pocos goles. Defensivamente, quitando la primera parte ante el Atlético de Madrid, hemos demostrado que somos fiables. Cuando nos quedamos con diez ante el RCD Espanyol, te crean ocasiones, claro, pero son momentos".