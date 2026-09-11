Nueva polémica en Nervión en contra del Sevilla: un pisotón de Gayà sobre Stassin vuelve a encender al sevillismo

Alrededor del minuto nueve, un doble pisotón dentro del área ha encendido al Ramón Sánchez-Pizjuán, volviendo la polémica tras unas semanas donde las decisiones no favorecen al club de Nervión

Nervión no es que esté siendo una de las plazas favoritas para el estamento arbitral en estas últimas semanas, ni mucho menos. Tras dos acciones dudosas que fueron favorables al Sevilla en las dos primeras jornadas -el penalti sobre Robbie Ure y la polémica expulsión de Yuri Berchiche-, la duda no es que resultando positivo para el club hispalense, ni mucho menos. Ya se vio la pasada semana cuando Sangante vio la cartulina roja en una jugada donde, a pesar de tocar el balón, tanto el árbitro como el VAR entendieron que castigaban el arrastre posterior. Una jugada que ha dado mucho de qué hablar, y este viernes tampoco apunta a pasar desapercibido.

En los primeros compases del encuentro, alrededor del minuto 9, Stassin recibía en el área y, cuando pretendía llegar a meta rival con un recorte ante Gayà, el lateral valencianista pisó al jugador e impidió que pudiese seguir con la jugada. Posteriormente, defendiendo la posesión de balón, también el mismo protagonista le propinó otro pisotón a Juan Iglesias también dentro del área. Ambos jugadores se quedaron tirados sobre el terreno de juego, entendiendo que esa acción podía ser vista como penalti. Sin embargo, tras unos minutos de revisión, desde el VAR no se corrigió la decisión de Busquets Ferrer.

En redes sociales, la polémica estaba de nuevo servida. Muchos eran los que no entendían como Del Cerro Grande no pudo llamar al colegiado para que viese esta acción, todo esto ante la duda de un posible fuera de juego que no era. "¿Debió intervenir el VAR en el pisotón de Gayà sobre Stassin? No. El lateral se come el recorte y pisa, sin gran intensidad ni provocando su caída, al delantero. El CAEF.2 del CARD explica que debe existir temeridad o relación de causa - efecto en la acción", esta ha sido la valoración de la cuenta Archivo VAR, defendiendo que no entrase el vídeoarbitraje para esta jugada en cuestión.

Todo esto tras una semana de líos arbitrales

Si hay una persona que el sevillismo ya conoce que no se suele callar es Luis García Plaza. Y, durante todos estos días, no ha dudado en mostrar su desaprobación con las jugadas polémicas. "Primero la jugada del primer día y después la roja, que hay que aceptar que lo es. Ellos han dicho que cuando un jugador toca la pelota ahora y continúa y arrolla al jugador es roja, bueno pues que sea así siempre. Pero también en el centro del campo. Yo creía que no era así, nos han dicho que es así, pues que sea así siempre. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando te tires al balón para después no contactar con nadie, porque si no va a ser falta siempre", declaró el madrileño en la mañana del pasado viernes previo al encuentro frente al Valencia.

Una nueva jugada que, sin lugar a duda, va a revivir la polémica en Nervión tras unas semanas con muchas dudas respecto a las decisiones arbitrales. Por ahora, el fuego no aparece apagarse pronto.