El Comité de Árbitros le da la razón al Betis en el penalti del Real Madrid y se la quita al Sevilla en la roja a Sangante

El organismo arbitral, en Tiempo de Revisión, ha respaldado la decisión de los dos árbitros y esgrime los motivos por los que el penalti fallado por Mbappé no se debe repetir y para expulsar al central sevillista

La victoria del Betis ante el Real Madrid y el empate del Sevilla en Cornellá contra el Espanyol contó con dos acciones muy polémicas que resultaron determinantes para el resultado final.

Por un lado, con 1-0 en el marcador, Hernández Hernández decidió, a instancias del VAR, no repetir el penalti fallado por Mbappé por supuesta invasión en el área de Bartra antes de que la estrella gala contactara con el esférico, lo que fue muy protestado por el Real Madrid y le ha dado mucho que hablar a Mourinho.

Y por otro, la expulsión de Arouna Sangante con 0-0 por la caída en el área de Roberto, lo que dejó en inferioridad a los nervionense a pesar de que las imágenes muestran que el central toca antes el balón.

El CTA resuelve en favor del Betis pero en contra del Sevilla

Dos acciones sobre las que se ha pronunciado esta tarde el Comité de Árbitros por medio de su programa Tiempo de Revisión con una valoración dispar para los intereses hispalenses, pues le da la razón al Betis, pero se la quinta al Sevilla, al considerar que los árbitro acertaron tanto en negar la repetición de la pena máxima como en la roja al senegalés.

De este modo, el CTA, que ha cambiado de formato a este espacio, ya sin voz en off de su portavoz, sustenta su resolución en el caso del Betis-Real Madrid en que Bartra, en el momento del pateo, "tiene un pie en el ariete y otro en el suelo" y afirma que "Bartra no está en el aire porque tiene un pie en contacto con el suelo". Además, añade que "el que está en el aire no pisa el área antes de que dispare Mbappé, ni tampoco pisa el semicírculo", por lo que "Bartra no comete ninguna infracción".

Por ende, en función del reglamento, el CTA concluye que "el penalti no debe repetirse" y que es un acierto del árbitro y del VAR.

El Comité ve expulsión en la acción de Sangante

También defiende la labor arbitral en la acción más polémica del Espanyol-Sevilla, pues respalda la decisión tomada por Miguel Selma Espinosa. De esa forma, el CTA reconoce que Sangante "se tira al suelo y toca el balón", para después lanzar un matiz determinante.

"Tras ello eleva su pierna, zancadillea y derriba al delantero", esgrime como argumento el CTA para defender que hay una "causa-efecto clara", porque "en el momento del derribo, el delantero tiene posibilidad de llegar al balón". Por tanto, la interpretación del Comité sentencia que es libre directo y expulsión y califica de acierto la decisión del colegiado, lo que ya tampoco sorprende en Nervión.