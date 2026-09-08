El Sevila confirma la lesión de Sangante;: parte médico y tiempo de baja

El club ha comunicado que la ausencia del central en el entrenamiento de hoy se debe a molestias en el tobillo, lo que podría alargar su ausencia más allá del partido de sanción contra el Valencia

A Arouna Sangante no le ha acompañado la suerte hasta ahora en su arranque oficial como sevillista por una serie de circunstancias que han condicionado su puesta en escena más allá de que las sensaciones no han sido negativas.

En este sentido, el central francés, firmado gratis en verano tras acabar contrato en el Le Havre, cometió un fallo grosero en los primeros minutos de su debut ante el Rayo Vallecano, pero fue capaz de reponerse y cumplió en lo restante de ese partido y contra el Athletic en San Mamés, cuando fue sustituido al comienzo de la reanudación.

Sin embargo, García Plaza lo dejó en el banquillo contra el Atlético en favor de Andrés Castrín, para devolverlo al once el domingo contra el Espanyol, partido en el que resultó protagonista muy a su pesar.

De ese modo, fue expulsado en la segunda parte en una acción muy polémica, pues las imágenes demuestran que en su intento de barrerle el balón a Roberto en el último momento, el defensa toca antes el esférico , si bien el VAR no entró para corregir la decisión de Miguel Selma.

El Sevilla confirma que Sangante está lesionado

Por ende, la roja le obliga a perderse el choque contra el Valencia, a lo que ahora se ha sumado un nuevo problema a su accidentado arranque que podría provocar que se perdiera también el choque de miércoles 16 contra el Deportivo en Riazor e, incluso, la visita del Barça el sábado 19.

Y es que el defensa senegalés se ausentó en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y después el club aportó explicó un motivo con un parte médico que confirmó que está lesionado.

De este modo, la entidad nervionense especificó que Sangante "se ha ausentado del trabajo grupal por un esguince en el tobillo derecho que se produjo en el partido del pasado domingo ante el RCD Espanyol". El comunicado, como es habitual, no concreta el tiempo de baja del defensa, limitándose a decir que dependerá "de su evolución, pero no se trata de una lesión de suma gravedad, por lo que se espera, si no hay complicaciones, necesite alrededor de dos semanas para recuperarse.

Sangante podría perderse varios partidos

Por ende, no estará ante el Valencia, cita que ya de por sí se perdía por sanción, y, a priori, tendría muy difícil llegar al encuentro contra el Deportivo al disputarse dentro de ocho días al haber jornada intersemanal, y sería duda contra el Barcelona en el fin de semana previo al parón.

Su lugar contra el Valencia y en los partidos que no pueda estar si se retrasa su vuelta lo ocupará Andrés Castrín, hombre de confianza de Luis García como acompañante de Kike Salas.