García Plaza levanta la voz por la expulsión de Sangante en el Espanyol - Sevilla y critica el grave error en el empate perico: "No es interpretable""

El técnico sevillista insistió en que "no es roja" de ninguna manera, al mismo tiempo que destacó el trabajo del equipo con diez y lamentó que se escapara la victoria en el alargue por una acción mal defendida

Luis García Plaza se mostró muy satisfecho por el nivel competitivo del equipo en una situación tan adversa, pero también fue crítico por la forma de defender la jugada del tanto del empate.

"Creo que, tácticamente, ha sido un partido muy rico. Ellos nos han superado al principio, pero a partir del cuarto de hora hemos ajustado muy bien. Y con diez hemos hecho un partidazo. No solo por el gol, es que nos hemos plantado delante del portero con una jugada de Guridi que se la ha dado a Lucas, que podríamos haber hecho ya el 0-1 antes", celebró el madrileño, que admitió el despiste atrás en el tanto perico.

"No podemos defender así la última jugada"

"Es verdad que el gol nos lo meten de una manera rara. No podemos defender en el área así en la última jugada, es algo que tenemos que corregir", indicó el míster, que no pudo ocultar su frustración por el empate en el último suspiro: "Sumar siempre es positivo, pero si se te escapa en la última jugada siempre es agridulce. Quitando la última jugada, hemos tenido un partido perfecto con diez. El sello de este equipo es competir, incluso el otro día con el Atlético superándonos. Siete puntos en cuatro jornadas, encantado"

Como era de esperar, García Plaza valoró sin cortapisas la expulsión de Sangante después de ver amarilla por haber protestado airadamente la decisión del colegiado.

"No es roja a Sangante"

"Nos estamos complicando mucho en todas las decisiones. Es que le da a la pelota, es que no es roja. Es que no hay ninguna interpretación. ¿Después de la entrada qué hace el jugador? Otra cosa es que vaya fuerte y se lo lleve por delante, pero va él solo, le da al balón y después... No puede quitarse de en medio", apuntó el míster, que recordó lo que se apuntó desde el CTA sobre la roja a Yuri.

"Igual que cuando dijeron que la roja de Bilbao no era roja, o el otro día con el pie... El fútbol, para mí, es más sencillo. Creo que esta vez todos coinciden en que no es roja, pero ya está. No pasa nada. Una pena porque se nos ha ido el partido en el último minuto", expresó García Plaza, que afirmó que nadie le explicó lo que se revisó en los dos goles del Espanyol, el anulado y el que subió al marcador,

"No me ha explicado esas jugadas. El árbitro ha venido cuando me ha enseñado tarjeta, me ha explicado la expulsión, pero esas no. No las he visto. No sé la explicación, ni siquiera sabía lo que había pitado en el primero", aclaró el preparador sevillista, que valoró la actuación de los últimos fichajes.

El rendimiento de los fichajes

"Fofana llevaba desde el 1 de febrero sin jugar 90 minutos, pero nos va a dar una presencia física, un poderío y una traslación de campo buenísima. Lucas va a entenderse bien, incluso creo que puede jugar con Isaac o Robbie. A Félix no lo he podido sacar por la expulsión. Todos son importantes y entre todos trataremos de alcanzar el objetivo de estar otro año más aquí", explicó.