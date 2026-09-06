Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Espanyol: El chispazo que necesitaba el impecable trabajo coral

Stassin aporta en su debut el toque diferencial para dar lustre a la espectacular competitividad colectiva de un Sevilla muy sólido y valiente en plena adversidad

Luis García ha construido un bloque que compite a un nivel extrordinario y cualquier chispazo que se produzca marca la diferencia dentro de un trabajo colectivo casi impecable en el esfuerzo y la interpretación de las órdenes del técnico, desde la presión del delantero al encaje de la zaga.

Y José Ignacio Navarro ha dotado de armas al entrenador a última hora para que se traspase la línea de la disciplina y haya detalles que decanten partidos que el curso pasado habrían sido derrotas con total seguridad.

Porque fue Stassin, el recién fichado, el que dio lustre en su segunda ocasión al desgaste, el acierto coral y la valentía de un equipo que quiso más en inferioridad con Fofana evidenciando galones desde ya. Al final, el único despiste atrás costó el empate, lo que no resta mérito a lo conseguido ni rebaja la nota a nadie.

Las notas sevillistas frente al Espanyol

Vlachodimos: 6

Un paradón en el alargue evitó el empate, pero poco pudo hacer en el tanto de Marcos Fernández. Se creció con los minutos tras mostrar dudas por arriba.

Juan Iglesias: 8

Una vez más resultó prácticamente insuperable en su banda a pesar de medirse con el desborde de un Dolan que nunca le superó. En fase ofensiva, fue un recurso para para el Sevilla que el madrileño recibiera balones largos de Vlachodimos.

Sangante: 6

Volvió a la titularidad y se mostró muy sólido en su zona, sobre todo amparado en su físico, a la par que protagonizó cortes providenciales al leer magníficamente la línea de pase. Fue expulsado de forma injusta, pues las imágenes demuestran que toca el balón antes de derribar a Roberto.

Kike Salas: 8

Nueva exhibición del moronense, con el don de la ubicuidad para aparecer en cai todos los frentes del ataque para imponerse en los duelos, llegar antes al corte y realizar coberturas importantes a Suazo. Mantuvo a raya a Roberto.

Suazo: 5

Comenzó con espacios a su espalda y sufrimiento ante Calatrava, pero se asentó con los minutos para blindar su banda y aparecer con su asiduidad en campo perico, donde le faltó mayor claridad.

Agoumé: 7

Es el que tiene que ordenar y generar en la medular y lo hizo, con capacidad para aparecer en el lugar idóneo para la salida y con detalles en zonas más avanzadas, con pases filtrados para romper líneas.

Kochorashvili: 6

Se cargó pronto de amarilla y se jugó la segunda en una entrada a Dolan, pero lo le pesó y se multiplicó en la medular para robar una infinidad de balones y ayudar en tareas defensivas con acierto. En posesión, siemrpe estuvo cerca del balón para recibir. Interesante puesta en escena.

Guridi: 5

Adelantó un paso su posición y lució más su trabaja incansable y los kilómetros realizados que el criterio con el esférico, errando en pases sencillos. Está más cómodo en un doble pivote.

Miguel Sierra: 5

Ni en la derecha ni en la izquierda. En el RCDE Stadium no marcó la diferencia su desparpajo y se mosteó errático, lo que compensó con un destacado trabajo defensivo para ayudar tanto a Juan Iglesias como a Suazo. Se vació.

Ejuke: 5

Empezó muchas acciones por banda, pero no terminó casi ninguna más allá de una galopada que lo llevó hasta línea de fondo, si bien es verdad que su atrevimiento exigió vigilancia y abrió espacios.

Robbie Ure: 4

Trabajo a destajo en la presión y en la pelea con los centrales, pero se le sigue resistiendo generar ocasiones de gol y al final un delantero no puede vivir solo de briega. Eso sí, dejó detalles interesantes lejos del área.

Luis García Plaza: 7

El planteamiento inicial, con un 4-3-3, le otorgó el control en varias fases de la primera parte sustentado sobre mucho orden y solidez, para después dar un paso más con el debut de los últimos fichajes y no meter al equipo atrás con un hombre menos más allá del lógico repliegue. Buenas lecturas del madrileño.

Stassin: 8

Al poco de entrar el Sevilla se queda con uno menos, por lo que apenas le llegaron balones, pero dispuso de una ocasión clara ante Dmitrovic y después adelantó al Sevilla con un gol de 'killer' en la recta final. Estreno muy prometedor.

Fofana: 6

Con el físico justo, le perjudicó la expulsión de Sangante, lo que no impidió que, con el equipo arropado, se dejara ver en tareas defensivas y que protagonizara arrancadas potentes para estirar al Sevilla.

Castrín: 7

Muy firme en el juego aéreo y atento al corte ante el empuje local, como demostró en una acción en el alargue en la que se adelantó a un pase de la muerte.

Manu Bueno: 5

Luis García necesitaba piernas y físico para reforzar el centro del campo y el jerezano se lo ofreció con trabajo e intensidad.

Carmona: 6

Sus impulsos ofensivos le permitieron al Sevilla tomar aire y en tareas defensivas no hizo concesiones en su banda. Un saque de banda largo suyo acabó en el gol de Stassin.

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