Ceuta se emociona con el "inolvidable gesto del Betis" en el partido contra el Real Madrid: "Los ceutíes somos béticos"

Juan José Vivas, presidente ceutí, agradece públicamente el apoyo mostrado por el club verdiblanco en una iniciativa que también ha dado que hablar en redes sociales por los insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha expresado este sábado un efusivo agradecimiento al presidente del Real Betis, Ángel Haro, en nombre de todos los vecinos ceutíes y extensivo para toda la afición del conjunto verdiblanco después del "inolvidable gesto" de apoyo expresado en los minutos previos al inicio del partido de la cuarta jornada en LaLiga EA Sports que enfrentó al club sevillano con al Real Madrid.

Ambos equipos desplegaron sobre el terreno de juego del Estadio de La Cartuja de Sevilla sendas banderas de grandes dimensiones, una de Ceuta y otra de España, en un firme mensaje que ha sido recibido con entusiasmo por el dirigente ceutí: "Este inolvidable gesto pone en evidencia una muestra de solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que vive la ciudad".

"Te puedo asegurar que nos llegó al alma, que nos hizo sentir que no estamos solos en este duro trance y que, a partir de ayer, todos los ceutíes somos béticos", ha añadido el presidente autonómico. El Real Betis mostró una enorme bandera ceutí en el inicio de su encuentro frente al Real Madrid y el detalle institucional fue jaleado por la inmensa mayoría de los 66.046 aficionados presentes en las gradas de La Cartuja, aunque esta iniciativa también ha generado comentarios negativos por los ofensivos cánticos alusivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los gritos llevan horas circulando por redes sociales.

Luis de la Fuente y Rafael Louzán también estuvieron apoyando a Ceuta

Más allá de esos insultos, Juan Jesús Vivas se queda con el gesto de la entidad de las Trece Barras y que igualmente ha sido compartido en las redes sociales por miles de ceutíes que siguieron la retransmisión televisiva del mismo sabedores de que les llegaría ese guiño por parte de sus vecinos sevillanos. El político del Partido Popular también estuvo arropado el viernes por el seleccionador español, Luis de la Fuente, y por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que llevaron la Copa del Mundo conquistada este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Vivas aprovechó el acto para volver a advertir a las instituciones de que la ciudad autónoma de Ceuta vive "en un estado de estrés permanente" que ha convertido a la localidad en "una olla a presión que en cualquier momento puede estallar". "En el trasfondo está la firme determinación de un pueblo que ha incorporado a su carácter y su voluntad, de una manera innegociable, que Ceuta no se vende, Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende", remarcó en el acto organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).