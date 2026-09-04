El Betis y La Cartuja se vuelcan con Ceuta: emotivo homenaje antes del encuentro frente al Real Madrid

En la previa del encuentro frente al Real Madrid, el conjunto bético ha querido hacer un homenaje a la ciudad autónoma ante los problemas que está ocasionando la masiva entrada de inmigrantes de forma irregular en territorio español

España está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia reciente, con un ataque a su soberanía que tiene a Ceuta en el centro de la diana. A final del pasado mes de julio, la ciudad autónoma sufrió una de las mayores crisis migratorias que se ha vivido en la historia del país español. Cerca de 80.000 personas entraron de forma irregular a través del Estrecho del Tarajal, provocando graves problemas de seguridad que han alterado la vida de todos sus vecinos. A pesar de que algunos de ellos regresaron a Marruecos al día siguiente, se sigue observando como muchos de ellos siguen deambulando por las calles y haciendo que la vida en Ceuta haya cambiado mucho.

Muchas son las entidades que se han volcado a favor de la ciudad autónoma. Y ahora más que, a través del informe de la Policía Nacional, se establecen indicios de que esto puede ser algo orquestado por parte del propio país marroquí. El fútbol no es menos en este asunto, y el ejemplo lo pone la AD Ceuta y un José Juan Romero que no duda en poner de manifiesto las dificultades por las que están pasando todos los caballas. Incluso a la hora de poder incorporar jugadores.

Los béticos no dudan en apoyar al pueblo caballa

Desde la entidad verdiblanca, el mostrar el apoyo a Ceuta ha sido algo unánime. El primero en hacerlo fue el presidente del club, Ángel Haro, que mandó un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que están sufriendo esta situación. «Ceuta merece seguridad, merece tranquilidad y el apoyo de todos en estos momentos tan complejos. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo ceutí y toda su gente. Ceuta no está sola», fueron las palabras del máximo mandatario bético días después de producirse la entrada masiva de inmigrantes.

Ese apoyo ha quedado refrendado en el encuentro entre el Real Betis y el Real Madrid. Minutos después del espectáculo de luces, y para la salida de jugadores, las banderas de Ceuta y España han lucido en el terreno de juego. Con aplausos por parte del público, se han oído cánticos tales como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". También se han producido insultos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Como detalle, desde el Betis comentan que las banderas han sido portadas por hasta veinte niños. Gran ejemplo que ha dado el club verdiblanco en la noche de hoy, poniendo de nuevo el foco en un importante conflicto nacional.

El Sevilla tampoco se quedó atrás

El club sevillista tampoco se quedó atrás en los homenajes, y también fue capaz de hacerlo antes del encuentro frente al Atlético de Madrid. En los videomarcadores del Sánchez-Pizjuán, y a través de la megafonía, lanzó un mensaje de apoyo al pueblo ceutí. Una importante muestra del compromiso de los equipos sevillanos ante uno de los momentos de mayor dificultad en los últimos años de la historia de España.

Las investigaciones desvelarán las causas reales, pero el deporte no puede ser nunca ajeno a los problemas nacionales. Y, en esta ocasión, Sevilla está siendo una de las encargadas de dar ejemplo. Desde ESTADIO Deportivo, también nos sumamos a ese mensaje de apoyo.