Toni Nadal, histórico entrenador de Rafa Nadal, revoluciona el futuro del tenis: “Raquetas más pequeñas”

"La pelota hoy corre mucho más rápido. La vida cambia y deberíamos hacer el deporte más accesible”, explica el ahora embajador de la Rafa Nadal Academy en su apuesta por la evolución del tenis

Toni Nadal, tío y mítico entrenador de Rafa Nadal, sigue desempeñándose actualmente como embajador de la Rafa Nadal Academy, desde donde analiza el futuro del deporte del tenis, así como el dominio de Alcaraz y Sinner.

Entre sus medidas para el desarrollo del tenis en un futuro, el tío de Rafa Nadal tiene claro que sería interesante reducir el tamaño de las raquetas. Así se favorecerían a que hubiera puntos más elaborados y obligar a los profesionales a depender menos de la potencia.

Raquetas más pequeñas para el tenis

“El tenis es quizá el único deporte que no ha cambiado sus normas desde que se inventó. Eso no es posible; todos los deportes evolucionan”, sostiene Toni Nadal en una entrevista con Euronews en la que argumenta su teoría sobre las raquetas más pequeñas: "Cuando empezó el tenis, alrededor de 1900, la gente medía en torno a 1,70 metros. Ahora muchos jugadores llegan a los dos metros, pero la altura de la red es la misma. La pelota hoy corre mucho más rápido. La vida cambia y deberíamos hacer el deporte más accesible”.

Por eso, para Toni Nadal uno de los grandes problemas está en el saque, el cual compara con un penalti en el fútbol por el escaso margen de reacción que deja al restador: “La pelota va tan rápida que no tienes tiempo de reaccionar y decidir si irás a un lado o al otro. Eres como el portero en un penalti”.

Lo tiene claro Toni Nadal. Su solución para todo este problema no es otra que el tamaño de las raquetas. "Para mí hay una cosa muy sencilla que debe cambiar en el tenis: reducir un poco el tamaño de las raquetas. Si lo hacemos, el tenis será más fácil para los aficionados y más difícil para los profesionales”, apostilla el embajador de la Rafa Nadal Academy desde el centro de Sani, en la región griega de Calcídica.

Según Toni Nadal, unas raquetas más pequeñas reducirían la facilidad con la que los tenistas actuales consiguen golpes ganadores desde cualquier posición de la pista, por lo que estarían obligados a construir más los puntos: "Antes uno tenía que preparar el punto, crear las condiciones para ganarlo, pensar dónde enviar la pelota y en algún momento subir a la red. Ahora se puede estar dos metros detrás de la línea, mover simplemente el brazo y ganar el punto”. Así, además, habría que “correr más” y “controlar mejor la pelota”.

El dominio de Alcaraz y Sinner

Más allá de la evolución del tenis como deporte, el que fuera entrenador de Rafa Nadal se refirió también al futuro del mismo en la pista con el fin de la era del ‘Big Three’ formado por Nadal, Roger Federer y Djokovic. Y es que el futuro del tenis mundial, a su manera de verlo, está asegurado con figuras como Alcaraz o Sinner: "Después de Björn Borg, Jimmy Connors y McEnroe tampoco pasó nada. Llegaron Boris Becker, Pete Sampras, Andre Agassi. Cada año habrá un ganador en Wimbledon y en Roland Garros”.

Como el propio Toni Nadal dice, “Alcaraz y Sinner tienen un talento enorme”, amén de un Zverev que “también es muy buen jugador”, aunque en los últimos tiempos “ha bajado un poco”. “Hoy los tenistas están dos años en el mejor ranking y luego caen. En mi opinión, pierden la motivación para pelear cada partido".

Los consejos del entrenador de Rafa Nadal a los jóvenes tenistas

En esa pérdida de motivación de los tenistas actuales, Toni Nadal pone como ejemplo a Stefanos Tsitsipas: "Hace algunos años me parecía maravilloso. Cuando ganó el Masters, cuando llegó a la final de Roland Garros, estaba a un nivel muy alto, pero después creo que perdió su motivación y su confianza”.

Su consejo a los jóvenes talentos es claro: "Uno de los mayores problemas hoy es que los jóvenes jugadores acostumbran a dar mucha importancia a los torneos, pero no prestan la atención necesaria a los entrenamientos. La parte más importante para mejorar es la práctica”. Y junto a ello, simplificar su juego.