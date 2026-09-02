Rafa Nadal, campeón de 22 Grand Slam: "Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad y tuve la suerte de tener una familia que estuvo cerca de mí"

Rafa Nadal, un ejemplo de pundonor y resiliencia, recuerda lo duro que es a veces alcanzar la cima más alta

Rafa Nadal es, sin duda, uno de los deportistas más grandes de la historia. Y, posiblemente, el mejor que ha dado el deporte español. El extenista balear lo ganó todo en su deporte y también dio ejemplo de pundonor, resistencia, trabajo y solidaridad.

Los pocos que no lo conocían suficientemente pudieron hacerlo hace unos meses en una serie de Netflix a la que han aludido muchos tenistas actuales, que han elogiado su carrera y ahora le tienen como ejemplo.

En ella se podía ver a un Nadal vulnerable, que luchaba contra esa lesión que casi le corta su carrera deportiva cuando aún estaba empezando. Y que, con ella a cuestas, fue capaz de ganar 22 Grand Slam, aparte otros 68 títulos y de sumar casi 1.000 victorias.

Ya lo dijo su tío Toni Nadal, el que fuera su mentor y también su entrenador durante gran parte de su carrera. Nadie sabrá a dónde podría haber llegado Rafa Nadal si no hubiera jugado lesionado toda su carrera.

Ese sufrimiento que se aprecia en el documental ya lo dejó, antes, él mismo por escrito. Lo hizo tras anunciar su retirada, en una carta abierta en la web 'The Players Tribune' titulada 'El Regalo', en la que revivió de forma emocional sus 30 años dedicados al tenis.

Una lesión que casi nos deja sin Rafa Nadal

En ella se refiere específicamente al síndrome de Müller-Weiss, el problema crónico que casi terminó con su carrera a los 17 años y que le producía dolores insoportable en uno de sus pies. "Me dijeron que probablemente nunca volvería a jugar tenis profesional. Aprendí que las cosas pueden terminar en un instante. No es solo una pequeña grieta en mi pie, es una enfermedad. No hay cura, solo gestión", escribía.

En ese momento Nadal acababa de entrar en el Top-100 unos meses antes y ya se había erigido en el héroe de una eliminatoria de la Copa Davis. Y veía cómo su futuro prometedor se resquebrajaba. "Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad y tuve la suerte de tener una familia que siempre han estado y están muy cerca de mí en todo y sobre todo mi padre, la verdadera influencia que he tenido en mi vida, que siempre fue muy positivo: 'Encontraremos una solución', dijo. Y si no, hay otras cosas en la vida aparte del tenis”, le dijo su padre Sebastià, que le ha acompañado a lo largo de su carrera y, a veces, ha tenido que tomar decisiones dolorosas, como decantarse por Carlos Moyà por encima de su hermano Toni.

Su padre, Sebastià, clave en la carrera de Rafa

Aunque su tío es el que le metió el gusanillo del tenis, el que le acompañó y del que siempre ha tenido buenas palabras, su referente ha sido su padre. Así lo reconocía en una entrevista concedida a CNBC, donde Rafa Nadal le señala como ejemplo a seguir.

"Fue un ejemplo positivo para mí por su dedicación y su capacidad de trabajo. Desde pequeño lo vi trabajar muy duro. Fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de Baleares empezando desde cero. Su determinación y su dedicación al trabajo han sido una enorme inspiración para mí", reconocía entonces.

Nadal y su lucha contra los obstáculos

Al final, se encontró la solución a su problema por medio de unas plantillas y, cn mucho dolor, pudo desarrollar la carrera que todos conocemos. "Después de mucho dolor, cirugías, rehabilitación y lágrimas, se encontró una solución, y durante todos estos años fui capaz de resistir", añade el exnúmero uno del tenis mundial.

Ese no fue el único momento crítico en su carrera. Cuando ya había ganado muchos Grand Slam vivió un momento de 'parón' en el que sus críticos aseguraban que ya estaba acabado y que no volvería a ser el mismo. Fue entre 2015 y 2016, unas temporadas en las que sufría.

Se conocía que había tenido algunos problemas en la muñeca, que ahora se han recordado por la lesión de Alcaraz, pero lo que realmente le frenó fue la ansiedad. "Por primera vez en mi carrera profesional no he sido dueño de mis emociones en la pista, no he tenido el control de mis nervios. Se pierde seguridad, uno mismo se exige más y las cosas son complicadas. Han sido siete meses en los que ha costado mucho recuperar el nivel mental", explicaba a finales de 2015, cuando reveló cuál era su verdadero problema.

El tenista balear también pudo con la ansiedad

En 'El Regalo' recordó aquello y como logró, también, superar ese otro obstáculo. "Pasé por un momento muy difícil, mentalmente, hace unos años. El dolor físico era algo a lo que estaba muy acostumbrado, pero hubo momentos en la pista en que tenía problemas para controlar la respiración y no podía jugar a mi mejor nivel. (...) Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas como la ansiedad, pero todos los jugadores pasan por momentos de dificultad para controlar la mente", señalaba.

Contra todo pudo y, por eso, se fue con la cabeza alta. "De lo que estoy más orgulloso, a pesar de haber luchado, es de que nunca me rendí, siempre di el máximo", señala el campeón español, un ejemplo para la generación actual y las que lleguen a continuación.