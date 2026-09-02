Carlos Alcaraz - Jaime Faria: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el US Open 2026

Carlos Alcaraz y Jaime Faria se enfrentan en segunda ronda del US Open con la incertidumbre de ver lo que el español puede hacer ante un rival muy diferente a Safiullin

Tras el feliz regreso vivido por Carlos Alcaraz en el US Open 2026, en segunda ronda le aguarda un jugador inesperado al que nunca se ha enfrentado, un Jaime Faria que viene de dar la sorpresa ante el norteamericano Jenson Brooksby y que no tiene nada que perder ante el español y sí mucha motivación.

Alcaraz ganó en tres ajustados sets a Roman Safiullin y no notó ningún dolor en su muñeca. Se le vio algo nervioso y, por momento, le costaba coger el ritmo. Pero, por lo demás, estuvo a la altura de lo que se esperaba y pudo seguir acumulando minutos en pista, que es lo que más necesita ahora.

Esta vez le espera un rival muy diferente, que le aguantará más de fondo que Safiullin y le hará trabajar más. Habrá que ver en esa situación cómo se desenvuelve el tenista español.

Ya en su debut, pese a que ganó fácil en apariencia, reconocía que no estaba nada seguro. "El día de hoy ha sido complicado, pero a la vez muy bonito. Empecé el día muy nervioso. Pensaba todo el rato que lo iba a lograr, que por fin volvería a competir. Tuve más nervios de lo normal, pero estaba feliz, porque mi objetivo aquí es competir, disfrutar y ver cómo reaccionaba mi cuerpo a la competición. No sé cómo de lejos voy a llegar en este torneo. No sabía si iba a perder este partido, si llegaría a la segunda ronda, a la final... no sé cómo de lejos voy a llegar", reconoce el joven ganador de 7 Grand Slam.

Sus rivales señalaron que si gana dos o tres partidos y coge ritmo puede ser un rival muy peligroso y candidato a revalidar el título, pero para ello debe vencer a jugadores como el que se enfrenta ahora, tenistas emergentes que van a más en el circuito y que no se achican ante nadie.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Jaime Faria?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria correspondiente a la segunda ronda del US Open 2026 tendrá lugar este miércoles 2 de septiembre en Nueva York, madrugada del día 3 en España.

El encuentro se disputa en el segundo turno de la sesión nocturna de la pista central y está programado para que se juegue tras el que disputarán Aryna Sabalenka y Polina Iatcenko, que empieza a las 19:00 horas en Nueva York, las 1:00 horas de la madrugada en España. Por tanto, el duelo de Alcaraz y Faria arrancará en torno a las 3:00 hora española, de madrugada.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.