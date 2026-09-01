Greg Rusedski, exnúmero 4 de la ATP: "Carlos Alcaraz tuvo mucha suerte en su debut"

El tenista británico considera que el partido de Alcaraz habría sido otro si enfrente hubiera tenido a un rival como Navone

El regreso de Carlos Alcaraz a las pistas tras cuatro meses de parón se solventó con menos problemas, al menos en apariencia, de lo que se podían suponer y una victoria en tres sets que, si bien no fue vistosa, sí que fue controlada.

El tenista murciano supo jugarle a Safiullin, aguantar su presión y elevar el nivel cuando era necesario para romper el saque del rival. Aprovechó más de la mitad de las opciones de rotura que tuvo y salvo, una evitó todas las que tuvo en contra. El resultado fue un triple 6-4.

Sin embargo, con lo que más contento estaba no era con eso, sino con que no le había molestado la muñeca en absoluto. Hay que tener en cuenta que, antes de retirarse en el Conde de Godó, señaló que las molestias en la muñeca no eran nuevas y por eso no le dio importancia. Luego, las pruebas le indicaron que era más serio de lo que pensaba. Ahora, el dolor ha desaparecido.

"Sí, la muñeca está libre de dolor. Me siento genial. No sé cómo se ha visto desde fuera, pero desde dentro, mi sensación es que he golpeado a la bola con normalidad. He jugado con normalidad, mi estilo de tenis: el brazo y la muñeca se han sentido genial. Por supuesto que voy a tener precaución con ella estos días y antes de los partidos, pero muy feliz de que me sienta sin dolor en la muñeca finalmente", indicó posteriormente en rueda de prensa.

Alex Corretja le da mérito al triunfo de Alcaraz

El regreso de Carlos Alcaraz acaparó la atención en este arranque del US Open 2026. Muchos fueron los tenistas que dijeron que iban a estar atentos a lo que hiciera el español y para ver cómo se encontraba. Lógicamente, también lo estuvieron ex tenistas y comentaristas televisivos.

Alex Corretja calificó de "mérito incalculable" lo que Carlos Alcaraz había hecho. Calificó el debut del murciano de "muy correcto". Y aseguro que quiere ver "cómo reacciona ante un partido más largo o en el que haya más peloteos". Algo que le puede esperar en segunda ronda ante Jaime Faria.

Más que un partido largo, el extenista Grego Rusedski, quiere verlo en un partido más físico y de mayor desgaste. Ahí, cree que Carlos Alcaraz, aún, sufriría. “Seamos honestos, tuvo mucha suerte de que en su debut solo jugara tres sets. Si hubiera llegado a cuatro o cinco sets, hubiera sido un partido muy físico”, señaló el británico en su podcast ‘Off Court With Greg Rusedski’.

Con Navone, lo de Alcaraz habría sido diferente

Para el exnúmero 4 del ranking mundial, si Alcaraz se hubiera visto en la situación de Djokovic, todo habría sido muy distinto. “Imagínate si se enfrentara a alguien como Navone, que jugó contra Djokovic, que es como un muro humano, corre todo el día, es imposible hacerle un agujero. Pero Safiullin a veces es impredecible, se pone muy nervioso y lo vemos fallar bolas que debería haber metido. Y la tensión le afecta”, sentenciaba el extenista de origen canadiense.

Rusedski no quiere con ello criticar al tenista murciano y calificó su regreso de "impresionante". Lo que pretende decir es que fue el debut soñado para ir cogiendo ritmo. Una visión que comparte con Corretja. “Este fue el debut perfecto para él. La prueba para Alcaraz será cuando se vea exigido al máximo en un partido muy físico y largo que dure cuatro o cinco sets. ¿Aguantará la muñeca? Porque no tiene ese catálogo de trabajo. Puedes entrenar y practicar todo lo que quieras, pero al final del día, no puedes replicar esos partidos de cinco o seis horas que se alargan, que a veces tienes que jugar seguidos en los Grand Slams”, añadía el exjugador.