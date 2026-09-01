Cristina Bucsa y Selekhmeteva dan la cara por España en el US Open

Primeras victorias hispanas en el cuadro femenino, mientras Landaluce se convierte en el segundo eliminado en el masculino tras Carreño

El tenis femenino español arrancó con fuerza en el US Open 2026 y clasificó a las dos primeras representes que entraron en competición, en una jornada que vivió la victoria de Carlos Alcaraz en su regreso y la derrota de un Martín Landaluce que se dejó remontar ante el británico Fearnley.

Especial fue el triunfo de la cántabra Cristina Bucsa, a la que se le da muy bien este torneo y que superó a una rival que venía de derrotar a Sabalenka y de hacer un gran WTA 1.000 en Cincinnati.

La de Torrelavega superó en tres sets a la checa Bejlek, una de las cabezas de serie del torneo, por 7-5, 4-6 y 6-1 en dos horas y siete minutos. La v ictoria pudo ser más clara incluso, ya que Bucsa llegó a estar 4-3 y saque en el segundo set, pero ahí, la centroeuropea se repuso y le dio la vuelta a la manga. No pareció notarlo la española, que volvió por sus fueros en el tercer set y se hizo con él de forma contundente.

Los errores de la checa le pasaron factura y ahora será Bucsa la que se vea en la siguiente ronda con la japonesa Sakatsume, una de las sorpresas de esta primera ronda.

Oksana Selekhmeteva gana como española en un Grand Slam

Japonesa fue precisamente la víctima de la hispano-rusa Oksana Selekhmeteva, que ya puede jugar el circuito bajo la bandera española. La tenista afincada en Cataluña superó a la nipona Aoi Ito 6-2 y 6-4 y ahora se las verá con la uzbeka Kamilla Rakhimova, actual número 92 del mundo.

La tenista de la Armada superó a Ito en una hora y 22 minutos, en un partido muy serio, donde sólo concedió un 'break' ante su rival. Selekhmeteva, que viene de jugar las semifinales en el WTA 125 de Filadelphia, espera encontrar en esta fase de la temporada las victorias y puntos que no logró en los meses anteriores.

Martín Landaluce vuelve a fallar muy pronto

Si estas fueron las buenas noticias, las malas las dio el partido que había quedado suspendido del día anterior. Ahí, Martín Landaluce se adelantó por dos veces a Fearnley, pero vio cómo el británico le daba finalmente la vuelta al partido y le derrotaba en el quinto set.

Lo peor es que el tenista madrileño tuvo el partido 'ganado' cuando mandaba por dos sets a uno y tenía dos 'break' a favor en el cuarto, pero enlazó unos minutos de mal juego, pero perdió 16 de los 20 puntos disputados y permitió que su rival le diera la vuelta al set.

En el definitivo, tras escaparse Jacob Fearnley, Landaluce reaccionó, pero no le dio para darle la vuelta al marcador. El español acabaría cayendo por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3.